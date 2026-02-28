Attualità

Progetti SAI per l’accoglienza: pioggia di fondi per i comuni di Cilento e Diano

Ecco i comuni ammessi a finanziamento

Antonio Pagano
Migranti

Con Decreto Dirigenziale n. 62 del 08/08/2025 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento relativi all’Avviso pubblico regionale “P.I.A. – Programmi di Integrazione e Autonomia per i Cittadini dei Paesi Terzi”, a valere sul PR Campania FESR 2021-2027.

I beneficiari

Finanziati progetti per un importo complessivo pari a € 8.170.669,85. Tra i beneficiari anche i centri di Cilento e Diano: la Comunità Montana Vallo di Diano con il progetto “Accogliere per Integrare” (900 mila euro), il Comune di Bellosguardo con il progetto “IN.CON.TR.A.MI” (900 mila euro), il Comune di Felitto con il progetto di “Rifunzionalizzazione e riqualificazione di infrastruttura esistente per housing e l’inclusione sociale ed economica – progetto Kairos” (887.360,00 euro), il Comune di Ceraso con il progetto “INCLUDE – Inserimento e Networking per la Costruzione di Lavoro, Uguaglianza, Dialogo e Empowerment” (838.210,21 euro) e il Comune di Ottati con il progetto “Reti di Comunità” (468.969,50 euro).

La finalità dell’Avviso

Con quest’avviso l’Amministrazione regionale intende rafforzare le dotazioni e l’operatività degli Enti titolari di progetti SAI – Sistema Accoglienza e Integrazione, favorendo percorsi di integrazione a lungo termine che vedano nel migrante un soggetto pro-attivo.

In particolare, l’Avviso promuove la predisposizione e la realizzazione, da parte dei Beneficiari di “P.I.A. – Programmi di Integrazione e Autonomia per i cittadini dei paesi terzi”, di interventi a favore dei titolari di protezione internazionale, nonché dei neomaggiorenni presenti nel SAI, in stretta connessione e continuità con i percorsi di presa in carico integrata attivati nei SAI.

