Procura di Vallo della Lucania, il Csm nomina Francesco Rotondo: i dettagli del voto

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha definito l’assetto dirigenziale della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. Nel corso della seduta del 3 dicembre, il Plenum ha concluso ufficialmente la procedura per l’assegnazione dell’incarico direttivo, nominando Francesco Rotondo come nuovo Procuratore Capo.

La decisione del plenum

L’assemblea di Palazzo dei Marescialli ha preso in esame le candidature rimaste in lizza per la guida degli uffici inquirenti cilentani. Il confronto finale ha visto contrapposti i profili dei magistrati Francesco Rotondo e Giuseppe Cacciapuoti. Al termine della discussione, l’organo di autogoverno della magistratura ha optato per la conferma della nomina di Rotondo, ratificando di fatto l’indicazione che era già emersa dai lavori della V Commissione referente per gli incarichi direttivi.

I numeri della votazione

La scelta del nuovo vertice della Procura è avvenuta tramite una votazione che ha delineato una maggioranza chiara all’interno del Consiglio. Francesco Rotondo ha ottenuto 17 preferenze, superando il concorrente Giuseppe Cacciapuoti, che ha raccolto 12 voti. Con questo passaggio formale, il Csm mette la parola fine alla vacanza del posto direttivo, affidando a Rotondo la responsabilità della Procura vallese.