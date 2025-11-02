Prima categoria, quinta giornata: il punto sul girone H

Nella quinta giornata di Prima Categoria, girone H, cade lo Sporting Club Palomonte sul campo dell’Atletico Bellizzi. Seconda vittoria di fila per i ragazzi dell’Akropoli di Mister Maresca, che battono 3 a 1 il Calcio Campagna, a segno Valente, Buccino e Monetti; vince anche la Sv Atletico Agropoli 3 a 2 contro l’Atletico Pisciotta. Altra sconfitta per il Sapri questa volta contro la capolista Serre. Finisce in parità invece la gara tra Pixous e Real Carilla.
Risultati
Atletico Bellizzi – Sporting Club Palomonte 2-1
SV Atletico Agropoli – Atletico Pisciotta 3-2
Calcio Campagna – Akropolis 1-3
Pixous GDP – Real Carilla 0-0
Club Serre Calcio – Sapri Soccer School Cilento 9-0
Quadrivio – Real Bellizzi 5-3
Faraone – Montecorice United 0-1
Classifica
Club Serre Calcio 10
Quadrivio 10
Real Bellizzi 9
Akropolis 9
Sporting Club Palomonte 9
Pixous 9
SV Atletico Agropoli 9
Montecorice United 8
Calcio Campagna 7
Atletico Bellizzi 6
Atletico Pisciotta 4
Faraone 4
Real Carilla 4
Sapri Soccer School Cilento 0