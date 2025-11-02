Prima categoria, quinta giornata: il punto sul girone H

Seconda vittoria di fila per l'Akropolis che batte 3 a 1 il Campagna. Vince anche la SV Atletico Agropoli contro l'Atletico Pisciotta. Pari tra Pixous e Real Carilla

A cura di Antonio Pagano

Nella quinta giornata di Prima Categoria, girone H, cade lo Sporting Club Palomonte sul campo dell’Atletico Bellizzi. Seconda vittoria di fila per i ragazzi dell’Akropoli di Mister Maresca, che battono 3 a 1 il Calcio Campagna, a segno Valente, Buccino e Monetti; vince anche la Sv Atletico Agropoli 3 a 2 contro l’Atletico Pisciotta. Altra sconfitta per il Sapri questa volta contro la capolista Serre. Finisce in parità invece la gara tra Pixous e Real Carilla.

Risultati

Atletico Bellizzi – Sporting Club Palomonte 2-1

SV Atletico Agropoli – Atletico Pisciotta 3-2

Calcio Campagna – Akropolis 1-3

Pixous GDP – Real Carilla 0-0

Club Serre Calcio – Sapri Soccer School Cilento 9-0

Quadrivio – Real Bellizzi 5-3

Faraone – Montecorice United 0-1

Classifica

Club Serre Calcio 10

Quadrivio 10

Real Bellizzi 9

Akropolis 9

Sporting Club Palomonte 9

Pixous 9

SV Atletico Agropoli 9

Montecorice United 8

Calcio Campagna 7

Atletico Bellizzi 6

Atletico Pisciotta 4

Faraone 4

Real Carilla 4 

Sapri Soccer School Cilento 0

