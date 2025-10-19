Prima categoria, quarta giornata: il punto sul girone H

Nella quarta giornata del campionato di Prima categoria, girone H, ritrovano la vittoria l’Akropolis e la SV Atletico Agropoli. La squadra del neo Mister Maresca ha battuto di misura il Quadrivio grazie al gol di Tarallo, per la SV Agropoli a segno invece Barone e Di Marco. Finisce in partita la gara tra Montecorice United e Pixous.
Risultati
Atletico Bellizzi – SV Atletico Agropoli 0-2
Atletico Pisciotta – Faraone 3-0
Montecorice United – Pixous 0-0
Real Carilla – Club Serre Calcio 2-1
Akropolis – Quadrivio 1-0
Sapri Soccer School Cilento – Calcio Campagna 1-2
Sporting Club Palomonte – Real Bellizzi 1-0
Classifica
Sporting Club Palomonte 9
Pixous 8
Quadrivio 7
Club Serre Calcio 7
Calcio Campagna 7
Real Bellizzi 6
Akropolis 6
SV Atletico Agropoli 6
Montecorice United 5
Atletico Pisciotta 4
Faraone 4
Atletico Bellizzi 3
Real Carilla 3
Sapri Soccer School Cilento 0