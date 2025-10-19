Prima categoria, quarta giornata: il punto sul girone H

Nella quarta giornata del campionato di Prima categoria, girone H, ritrovano la vittoria l’Akropolis e la SV Atletico Agropoli. La squadra del neo Mister Maresca ha battuto di misura il Quadrivio grazie al gol di Tarallo, per la SV Agropoli a segno invece Barone e Di Marco. Finisce in partita la gara tra Montecorice United e Pixous.

Risultati

Atletico Bellizzi – SV Atletico Agropoli 0-2

Atletico Pisciotta – Faraone 3-0

Montecorice United – Pixous 0-0

Real Carilla – Club Serre Calcio 2-1

Akropolis – Quadrivio 1-0

Sapri Soccer School Cilento – Calcio Campagna 1-2

Sporting Club Palomonte – Real Bellizzi 1-0

Classifica

Sporting Club Palomonte 9

Pixous 8

Quadrivio 7

Club Serre Calcio 7

Calcio Campagna 7

Real Bellizzi 6

Akropolis 6

SV Atletico Agropoli 6

Montecorice United 5

Atletico Pisciotta 4

Faraone 4

Atletico Bellizzi 3

Real Carilla 3

Sapri Soccer School Cilento 0