Prima categoria, quarta giornata: il punto sul girone H

Guida la classifica lo Sporting Club Palomonte. Ritrovano la vittoria Akropolis e SV Atletico Agropoli.

A cura di Antonio Pagano

Nella quarta giornata del campionato di Prima categoria, girone H, ritrovano la vittoria l’Akropolis e la SV Atletico Agropoli. La squadra del neo Mister Maresca ha battuto di misura il Quadrivio grazie al gol di Tarallo, per la SV Agropoli a segno invece Barone e Di Marco. Finisce in partita la gara tra Montecorice United e Pixous.

Risultati

Atletico Bellizzi – SV Atletico Agropoli 0-2

Atletico Pisciotta – Faraone 3-0

Montecorice United – Pixous 0-0

Real Carilla – Club Serre Calcio 2-1

Akropolis – Quadrivio 1-0

Sapri Soccer School Cilento – Calcio Campagna 1-2

Sporting Club Palomonte – Real Bellizzi 1-0

Classifica

Sporting Club Palomonte 9

Pixous 8

Quadrivio 7

Club Serre Calcio 7

Calcio Campagna 7

Real Bellizzi 6

Akropolis 6

SV Atletico Agropoli 6

Montecorice United 5

Atletico Pisciotta 4

Faraone 4

Atletico Bellizzi 3

Real Carilla 3

Sapri Soccer School Cilento 0

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Capaccio Paestum: Donato Alonzo ufficializza la candidatura alle Elezioni Regionali

Concorrerà nella lista A testa alta

Basket: la Polisportiva Basket Agropoli torna alla vittoria al “Pala Di Concilio” con il successo su Cercola (76-67)

Un successo fondamentale per Agropoli, che con questa vittoria riscatta le ultime…

Roccadaspide, Don Luigi Quaglia lascia la parrocchia di Fonte: al suo posto Don Gianluca Cariello

Don Luigi, di Roccadaspide, è stato parroco della frazione per oltre trent’anni

Stories

Ecco il nuovo palasport di Salerno
Ecco il nuovo palasport di Salerno
Blitz antidroga ad Eboli
Blitz antidroga ad Eboli
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Pioggia di fondi per la viabilità
Pioggia di fondi per la viabilità
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Torna il Premio Primula d’Oro
Torna il Premio Primula d’Oro
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

Ecco il nuovo palasport di Salerno Blitz antidroga ad Eboli Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica Incendi in Cilento, arrestato piromane Pioggia di fondi per la viabilità Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania Eboli, sanzioni contro gli incivili Torna il Premio Primula d’Oro Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito