Prima categoria: il punto sul cammino delle cilentane

Ad una giornata dalla fine del girone d’andata, il girone H del campionato di Prima categoria vede in testa due squadre a pari punti entrambe a quota 27 punti, il Club Serre e il Quadrivio compagini che da quanto visto in questa prima parte di stagione se la giocheranno fino alla fine per la vittoria finale. Si riprenderà nel week-end del 10/11 gennaio.

La prima parte di stagione

In zona play off ci sono lo Sporting Club Palomonte in terza posizione, il Montecorice United con 22 punti e la Pixous a 21; seguono al sesto posto la SV Atletico Agropoli e l’Atletico Pisciotta. Nella zona bassa della classifica, invece, l’Akropolis al decimo posto, il Faraone al penultimo e a chiudere il Sapri Soccer School Cilento con i suoi tre punti, che ad inizio dicembre ha cambiato anche la guida tecnica della prima squadra affidata ora a Mister Mario Grasso. Tra i giocatori con più reti all’attivo finora ci sono Carfagna (Quadrivio), Jarju (Montecorice United), Forlano (Club Serre) a 9, Troiano (Sporting Club Palomonte) a 8 e Procida (Real Carilla) a 7.

Classifica: Club Serre Calcio 27, Quadrivio 27, Sporting Club Palomonte 23, Montecorice United 22, Pixous 21, SV Atletico Agropoli 20, Atletico Pisciotta 18, Atletico Bellizzi 16, Real Carilla 14, Akropolis 12, Calcio Campagna 12, Real Bellizzi 11, Faraone 7, Sapri Soccer School Cilento 3.