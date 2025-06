Prignano Cilento promuove la sicurezza stradale con la campagna “Sicuri sulla Strada. Connessi alla Vita”

Il Comune di Prignano Cilento ha compiuto un passo significativo verso la promozione di una maggiore sicurezza sulle strade. L’amministrazione comunale ha stato approvato il protocollo d’intesa “Sicuri sulla Strada. Connessi alla Vita”, una campagna di sensibilizzazione mirata a contrastare l’incidentalità stradale. La decisione, presa all’unanimità dai presenti in Giunta – il Sindaco Michele Chirico e il Vice Sindaco Angelo Perrone – sottolinea l’urgenza e l’importanza di affrontare questa problematica sociale.

Un quadro normativo e internazionale a supporto

L’iniziativa del Comune di Prignano Cilento si inserisce in un contesto più ampio di impegni internazionali e nazionali. La delibera fa riferimento all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU, che identifica la sicurezza stradale come prerequisito per una vita sana e città sostenibili, con l’obiettivo di dimezzare morti e feriti entro il 2020 e garantire trasporti sicuri entro il 2030.

Viene richiamata anche la “Vision Zero” della Commissione Europea, che punta a zero morti entro il 2050 attraverso il modello “Safe System” (sicurezza delle strade, veicoli, persone e velocità).

Inoltre, si allinea al “Decade of Action for Road Safety 2021-2030” dell’ONU, che mira a ridurre del 50% le vittime stradali entro il decennio. A livello nazionale, il “Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030” del MIMS fornisce le linee strategiche per migliorare la sicurezza, includendo azioni legislative, potenziamento dei controlli, investimenti infrastrutturali e campagne di comunicazione.

“Sicuri sulla Strada: Connessi alla Vita”: obiettivi e collaborazioni

La campagna “Sicuri sulla Strada: Connessi alla Vita” è il frutto di una strategia condivisa che vede il Comune di Prignano Cilento operare in sinergia con la Provincia di Salerno e l’Associazione “PER LE STRADE DELLA VITA APS”, presieduta da Maria Rosaria Vitiello. L’obiettivo principale è avviare un cambiamento culturale e stimolare un tavolo di concertazione per definire azioni concrete volte a ridurre il numero di vittime della strada.

Il territorio salernitano presenta criticità in termini di viabilità, traffico e sicurezza, rendendo necessaria un’azione coordinata tra enti locali, Forze dell’Ordine e associazioni.

Le amministrazioni comunali, attraverso questo protocollo d’intesa, si propongono di promuovere iniziative condivise per migliorare la sicurezza stradale attraverso azioni di prevenzione, formazione, sensibilizzazione e monitoraggio.