Prignano Cilento disegna il futuro: al via la consultazione per le nuove attività produttive nel PUC

Un appello rivolto al tessuto imprenditoriale per disegnare insieme il volto economico del territorio. È questo il senso dell’avviso pubblico lanciato dal Comune di Prignano Cilento, che ha avviato una manifestazione d’interesse rivolta alle attività produttive, tassello fondamentale per la redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC).

L’Amministrazione Comunale ha scelto la via della pianificazione condivisa. Prima di tracciare le linee definitive sulla mappa, l’Ente intende “misurare” la reale volontà di investimento sul territorio. Come si legge nel documento, l’obiettivo è condurre un’indagine esplorativa per documentare la potenziale domanda di insediamento.

Questo passaggio permetterà ai tecnici di dimensionare correttamente le aree da destinare agli insediamenti produttivi, verificando la disponibilità degli operatori economici a scommettere sul futuro di Prignano Cilento.

Un percorso partecipativo e non vincolante

L’iniziativa viene presentata come un’opportunità di partecipazione pubblica per raccogliere idee, valutazioni e opinioni. L’intento è quello di elaborare una pianificazione del territorio che non sia calata dall’alto, ma condivisa con chi il territorio lo vive e lo lavora. È bene precisare che la manifestazione di interesse ha valore puramente consultivo: non è vincolante né per l’imprenditore che presenta la proposta, né per l’Amministrazione comunale. La presentazione dell’istanza non genera diritti o priorità, ma contribuisce in modo sostanziale alla definizione degli obiettivi e delle linee guida del futuro PUC.

A chi si rivolge

La “call” è aperta ai soggetti interessati alla realizzazione di nuove attività produttive. Nel dettaglio, l’avviso guarda a diverse tipologie di intervento che potranno essere segnalate tramite l’apposito allegato:

Insediamenti commerciali e direzionali: inclusi alberghi, uffici e centri commerciali.

Insediamenti industriali: o assimilabili, specificando le esigenze dell’attività specifica.

Tempi e modalità Per partecipare a questa fase cruciale della vita urbanistica del paese, gli interessati dovranno compilare la scheda disponibile sul sito istituzionale dell’ente. Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire al protocollo generale del Comune entro le ore 12:00 di domani, 19 dicembre 2025.