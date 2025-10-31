Presunti fenomeni mafiosi a Sapri, il sindaco Gentile: “Venga alla luce la verità”

La vicenda dei presunti fenomeni mafiosi che da tempo è al centro di alcuni articoli giornalistici

A cura di Maria Emilia Cobucci

La vicenda dei presunti fenomeni mafiosi che da tempo è al centro di alcuni articoli giornalistici, è stata affrontata nel corso del consiglio comunale che si è tenuto nel pomeriggio di ieri nell’aula consiliare del Comune di Sapri.

Leggi anche:

Sapri, articoli su presunti fenomeno mafiosi in città: «amministrazione intervenga»

Le dichiarazioni di Gentile

A sollevare nuovamente la questione è stato il gruppo di opposizione “SiAmo Sapri” che ha chiesto delucidazioni all’amministrazione guidata dal Sindaco Antonio Gentile. “Sono trascorsi già alcuni mesi da quando abbiamo prodotto una delibera, in piena coerenza con i valori costituzionali della libertà di stampa, con la quale abbiamo difeso e tutelato l’immagine della città – ha affermato Gentile – Mi sono prodigato per segnalare alle autorità competenti queste informazioni e per difendere l’onorabilità della città di Sapri e del territorio in quanto ontologicamente difforme da quelle condotte descritte. Offriamo tutta la nostra disponibilità per fare luce e chiarezza sui fatti descritti in questi articoli di giornale. Ovviamente qualora questi fatti descritti non fossero confermati, non saremmo dinanzi alla libertà di stampa ma si tratterebbe di diffamazione e dunque andrà essere tutelata l’immagine della città di Sapri”. Una dichiarazione, quella resa dal Sindaco di Sapri, sul quale si è espresso il consigliere di opposizione Nicodemo Giudice. ” Abbiamo preso atto della decisione e dell’attività del Sindaco di seguire la strada istituzionale per verificare se tutto quanto è stato detto corrisponde a verità. Siamo anche noi per seguire una via istituzionale ma anche per coinvolgere i cittadini e le imprese e per tutelarli rispetto a quanto affermato”.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Eboli, intervento salva-vita: rimosso corpo estraneo dal polmone di una 70enne in anestesia locale

Il corpo estraneo è risultato essere un seme di cece che, inalato…

Libro

“Voci, pagine, emozioni”: l’Universo dei Libri a Vallo della Lucania

L'appuntamento è per sabato 8 novembre con la presentazione del volume "Tiberio…

4 Novembre: Centola celebra l’Unità Nazionale e le Forze Armate al Faro di Capo Palinuro

La manifestazione, che come di consueto si svolge ogni anno il 4…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79