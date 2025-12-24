Presepi viventi nel Cilento: ecco la guida completa degli appuntamenti con la tradizione

Il Cilento si appresta a vivere la magia delle festività trasformandosi in una “piccola Betlemme”. I Presepi Viventi del territorio non sono considerati esclusivamente come mostre statiche, ma rappresentano vere e proprie rappresentazioni teatrali che vedono il coinvolgimento attivo di intere comunità.
Dietro ogni allestimento si cela il lavoro costante di artisti, artigiani e volontari, impegnati nel ricreare fedelmente l’atmosfera della Betlemme di duemila anni fa attraverso costumi d’epoca, la riproposizione di mestieri antichi e scene di grande suggestione.
Un percorso tra fede e folklore locale
L’iniziativa offre ai visitatori l’opportunità di immergersi in un’atmosfera sospesa nel tempo passeggiando tra i vicoli dei borghi. Il percorso permette di ammirare da vicino le botteghe degli artigiani, assistere alle fasi di preparazione del pane e del vino e incontrare le figure iconiche della Sacra Famiglia e dei pastori.
Secondo la visione degli organizzatori, queste manifestazioni costituiscono “un’occasione per riscoprire le proprie radici, trasmettere ai più giovani i valori della tradizione e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità”. L’obiettivo è dunque duplice: celebrare la spiritualità e preservare l’identità culturale del territorio.
Il programma delle rappresentazioni a Roccadaspide e Capaccio
Le celebrazioni iniziano questa sera a Roccadaspide. La rappresentazione della Natività è prevista per le ore 22:30, con partenza dallo spazio antistante la Chiesa del Carmine. Il corteo attraverserà tutto il corso principale del paese fino a giungere alla Chiesa della Natività, dove verrà celebrata la Santa Messa.
Il 27 dicembre, alle ore 19:00, l’appuntamento è in contrada Rettifilo a Capaccio. In questa occasione, alla valenza religiosa si affianca quella enogastronomica. I partecipanti potranno infatti degustare prodotti tipici del territorio come “succulenti sfizioserie, zeppole fritte, pizzette fritte e caciocavallo impiccato”.
Le date di Lustra, Pellare ed Eboli
Sempre il 27 dicembre, il Presepe Vivente andrà in scena anche nel borgo di Lustra. Il calendario prosegue poi il 29 dicembre con lo spostamento a Pellare, dove la rappresentazione avrà inizio alle ore 18:00.
Di particolare rilievo è l’evento previsto nel centro storico di Eboli, organizzato dalla Parrocchia di Santa Maria del Carmine e dall’Oratorio ANSPI San Francesco per il 27 dicembre. A partire dalle ore 19:00, la piazza della Chiesa di Santa Maria del Carmine in San Francesco ospiterà quadri animati volti a ricreare l’ambiente della nascita di Gesù. L’evento vedrà protagonisti numerosi figuranti in costume, pronti a offrire ai presenti un’esperienza di forte impatto emotivo e spirituale.
Gli appuntamenti di Pisciotta e Prignano Cilento
Anche il comune di Pisciotta conferma la sua storica tradizione all’interno del suggestivo centro storico. Le date da segnare in calendario sono il 27 e il 28 dicembre, con orario di apertura dalle 18:30 alle 21:00.
Infine, a Prignano Cilento, il centro storico farà da cornice alla Natività in due date distinte: il 26 dicembre e il 5 gennaio. In entrambi i casi, l’inizio della rappresentazione è fissato per le ore 18:30.