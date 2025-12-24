Presepi viventi nel Cilento: ecco la guida completa degli appuntamenti con la tradizione

Il Cilento si appresta a vivere la magia delle festività trasformandosi in una “piccola Betlemme”. I Presepi Viventi del territorio non sono considerati esclusivamente come mostre statiche, ma rappresentano vere e proprie rappresentazioni teatrali che vedono il coinvolgimento attivo di intere comunità.

Dietro ogni allestimento si cela il lavoro costante di artisti, artigiani e volontari, impegnati nel ricreare fedelmente l’atmosfera della Betlemme di duemila anni fa attraverso costumi d’epoca, la riproposizione di mestieri antichi e scene di grande suggestione.

Un percorso tra fede e folklore locale

L’iniziativa offre ai visitatori l’opportunità di immergersi in un’atmosfera sospesa nel tempo passeggiando tra i vicoli dei borghi. Il percorso permette di ammirare da vicino le botteghe degli artigiani, assistere alle fasi di preparazione del pane e del vino e incontrare le figure iconiche della Sacra Famiglia e dei pastori.

Secondo la visione degli organizzatori, queste manifestazioni costituiscono “un’occasione per riscoprire le proprie radici, trasmettere ai più giovani i valori della tradizione e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità”. L’obiettivo è dunque duplice: celebrare la spiritualità e preservare l’identità culturale del territorio.

Il programma delle rappresentazioni a Roccadaspide e Capaccio

Le celebrazioni iniziano questa sera a Roccadaspide. La rappresentazione della Natività è prevista per le ore 22:30, con partenza dallo spazio antistante la Chiesa del Carmine. Il corteo attraverserà tutto il corso principale del paese fino a giungere alla Chiesa della Natività, dove verrà celebrata la Santa Messa.

Il 27 dicembre, alle ore 19:00, l’appuntamento è in contrada Rettifilo a Capaccio. In questa occasione, alla valenza religiosa si affianca quella enogastronomica. I partecipanti potranno infatti degustare prodotti tipici del territorio come “succulenti sfizioserie, zeppole fritte, pizzette fritte e caciocavallo impiccato”.

Sempre il 27 dicembre, il Presepe Vivente andrà in scena anche nel borgo di Lustra. Il calendario prosegue poi il 29 dicembre con lo spostamento a Pellare, dove la rappresentazione avrà inizio alle ore 18:00.

Di particolare rilievo è l’evento previsto nel centro storico di Eboli, organizzato dalla Parrocchia di Santa Maria del Carmine e dall’Oratorio ANSPI San Francesco per il 27 dicembre. A partire dalle ore 19:00, la piazza della Chiesa di Santa Maria del Carmine in San Francesco ospiterà quadri animati volti a ricreare l’ambiente della nascita di Gesù. L’evento vedrà protagonisti numerosi figuranti in costume, pronti a offrire ai presenti un’esperienza di forte impatto emotivo e spirituale.

Gli appuntamenti di Pisciotta e Prignano Cilento

Anche il comune di Pisciotta conferma la sua storica tradizione all’interno del suggestivo centro storico. Le date da segnare in calendario sono il 27 e il 28 dicembre, con orario di apertura dalle 18:30 alle 21:00.

Infine, a Prignano Cilento, il centro storico farà da cornice alla Natività in due date distinte: il 26 dicembre e il 5 gennaio. In entrambi i casi, l’inizio della rappresentazione è fissato per le ore 18:30.