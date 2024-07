Nella suggestiva arena del Lido Azzurro di Agropoli ha preso il via il torneo di Beach Tennis.

Tante le novità rispetto agli anni precedenti; l’inserimento di un campo aggiuntivo per permettere lo svolgimento più fluido del torneo e la suddivisione in categorie Silver e Gold per rendere la competizione più equilibrata.

Seguici anche in tv, siamo sul canale 79 del digitale terrestre

Una tre giorni di grande beach tennis per tutti gli appassionati.