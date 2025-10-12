Premio Primula d’Oro: già centinaia le preferenze, si vota fino al 9 novembre per la prima fase

Proseguono con successo le votazioni per il Premio Primula d’Oro giunto alla sua decima edizione che premia le eccellenze salernitane. Dalla scorsa settimana ogni utente ha potuto votare i personaggi, le associazioni, le aziende e gli eventi senza nomi imposti. E’ possibile votare per la prima fase fino a domenica 9 novembre 2025.
Ecco le categorie
I premi Primula d’oro saranno assegnati a coloro che si sono distinti nell’ambito di:
- cultura/arte/spettacolo
- sport
- giornalismo ed editoria
- imprenditoria
- associazionismo
- eventi
- gastronomia
- politica
- social
Un premio alla carriera, infine, verrà assegnato da una giuria selezionata dal portale InfoCilento.it
Come votare
Ogni utente potrà votare una sola volta, (clicca qui per votare) indicando per ciascuna categoria il nome del personaggio che ritiene più idoneo alla vittoria del premio. I voti provenienti dal medesimo IP verranno eliminati. Successivamente si aprirà una seconda fase di votazione dove saranno messi in nomination i 5 più votati di ogni categoria. Questa seconda fase si concluderà il 7 dicembre. Terminato il voto verrà annunciata la data della cerimonia di premiazione.