Premio Primula d’Oro, ecco i finalisti: il 18 dicembre le premiazioni ad Agropoli

Si concludono le votazioni per il Premio Primula d'Oro 2025. Ecco il podio per le nove categorie in gara

A cura di Redazione Infocilento
premio primula d'oro, targa ai vincitori

Si conclude la decima edizione del Premio Primula d’oro. L’evento, patrocinato dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ha permesso di votare personaggi e aziende che si sono distinte nell’ambito della cultura, dello sport, del giornalismo, dell’imprenditoria, dell’associazionismo, degli eventi e dell’enogastronomia, nel corso del 2025.

Il Premio Primula d’Oro

Il Premio si è svolto in due fasi: nella prima gli utenti hanno potuto esprimere liberamente la propria preferenza. Nella seconda sono stati messi in sfida soltanto i cinque candidati più votati.

La cerimonia di premiazione si terrà ad Agropoli il prossimo 18 dicembre, con inizio alle ore 18, presso l’auditorium del Liceo Alfonso Gatto di Agropoli.

Leggi anche:

Premio Primula d’Oro: ultime ore per votare. Il 18 dicembre le premiazioni

Durante l’evento verrà svelato l’ordine dei vincitori.

Il podio

Di seguito i tre più votati di ogni categoria (in ordine alfabetico):

Imprenditoria

  • Casa di cura Cobellis
  • Gruppo Acafonra
  • San Salvatore

Cultura

  • Nello Amato
  • Lillo De Marco
  • Maurizio Iacovazzo

Enogastronomia

  • 10/9
  • La Pergola
  • Marechiaro

Politica

  • Giancarlo Guercio
  • Tommaso Pellegrino
  • Dario Trivelli

Giornalismo

  • Francesco Faenza
  • Andrea Pellegrino
  • Lorenzo Peluso

Sport

  • Gaetano Di Domenico
  • Giulia Notaro
  • Antonello Volpe

Eventi

  • Castellabate Beach Soccer
  • Cuntaria
  • Festa della Cipolla di Vatolla

Social

  • Celiachia con Gusto
  • Cilento Accuvato
  • Host del Cilento

Associazionismo

  • Cai Montano Antilia
  • Cilento Youth Union
  • Lega Navale Agropoli
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Dramma a Rutino: uomo trovato privo di vita nelle campagne

Questo pomeriggio rinvenuto un cadavere semi carbonizzato. Indagini in corso

Verrone

Parola all’Esperto: i consigli di Vincenzo Verrone, Medico di Medicina Generale

La giornalista Angela Bonora ha intervistato il dottor Vincenzo Verrone, medico di…

Giustizia a km zero, Omignano si prepara: anche il Sindaco Mondelli si veste da operaio per il nuovo Ufficio di Prossimità

Anche il sindaco Raffaele Mondelli, al lavoro in vista dell'inaugurazione di un…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.