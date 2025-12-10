Premio Primula d’Oro, ecco i finalisti: il 18 dicembre le premiazioni ad Agropoli

Si conclude la decima edizione del Premio Primula d’oro. L’evento, patrocinato dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ha permesso di votare personaggi e aziende che si sono distinte nell’ambito della cultura, dello sport, del giornalismo, dell’imprenditoria, dell’associazionismo, degli eventi e dell’enogastronomia, nel corso del 2025.

Il Premio Primula d’Oro

Il Premio si è svolto in due fasi: nella prima gli utenti hanno potuto esprimere liberamente la propria preferenza. Nella seconda sono stati messi in sfida soltanto i cinque candidati più votati.

La cerimonia di premiazione si terrà ad Agropoli il prossimo 18 dicembre, con inizio alle ore 18, presso l’auditorium del Liceo Alfonso Gatto di Agropoli.

Durante l’evento verrà svelato l’ordine dei vincitori.

Il podio

Di seguito i tre più votati di ogni categoria (in ordine alfabetico):

Imprenditoria

Casa di cura Cobellis

Gruppo Acafonra

San Salvatore

Cultura

Nello Amato

Lillo De Marco

Maurizio Iacovazzo

Enogastronomia

10/9

La Pergola

Marechiaro

Politica

Giancarlo Guercio

Tommaso Pellegrino

Dario Trivelli

Giornalismo

Francesco Faenza

Andrea Pellegrino

Lorenzo Peluso

Sport

Gaetano Di Domenico

Giulia Notaro

Antonello Volpe

Eventi

Castellabate Beach Soccer

Cuntaria

Festa della Cipolla di Vatolla

Social

Celiachia con Gusto

Cilento Accuvato

Host del Cilento

Associazionismo