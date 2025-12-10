Premio Primula d’Oro, ecco i finalisti: il 18 dicembre le premiazioni ad Agropoli

Si conclude la decima edizione del Premio Primula d’oro. L’evento, patrocinato dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ha permesso di votare personaggi e aziende che si sono distinte nell’ambito della cultura, dello sport, del giornalismo, dell’imprenditoria, dell’associazionismo, degli eventi e dell’enogastronomia, nel corso del 2025.
Il Premio Primula d’Oro
Il Premio si è svolto in due fasi: nella prima gli utenti hanno potuto esprimere liberamente la propria preferenza. Nella seconda sono stati messi in sfida soltanto i cinque candidati più votati.
La cerimonia di premiazione si terrà ad Agropoli il prossimo 18 dicembre, con inizio alle ore 18, presso l’auditorium del Liceo Alfonso Gatto di Agropoli.
Durante l’evento verrà svelato l’ordine dei vincitori.
Il podio
Di seguito i tre più votati di ogni categoria (in ordine alfabetico):
Imprenditoria
- Casa di cura Cobellis
- Gruppo Acafonra
- San Salvatore
Cultura
- Nello Amato
- Lillo De Marco
- Maurizio Iacovazzo
Enogastronomia
- 10/9
- La Pergola
- Marechiaro
Politica
- Giancarlo Guercio
- Tommaso Pellegrino
- Dario Trivelli
Giornalismo
- Francesco Faenza
- Andrea Pellegrino
- Lorenzo Peluso
Sport
- Gaetano Di Domenico
- Giulia Notaro
- Antonello Volpe
Eventi
- Castellabate Beach Soccer
- Cuntaria
- Festa della Cipolla di Vatolla
Social
- Celiachia con Gusto
- Cilento Accuvato
- Host del Cilento
Associazionismo
- Cai Montano Antilia
- Cilento Youth Union
- Lega Navale Agropoli