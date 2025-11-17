“Premio Primula d’Oro”: al via la seconda fase. Si scelgono i finalisti

Sarà possibile votare i finalisti fino al 7 dicembre. Ecco chi accede alla finalissima del Premio Primula d'Oro 2025

A cura di Redazione Infocilento
premio primula d'oro, targa ai vincitori

Si è conclusa la prima fase del Premio Primula d’Oro, il riconoscimento alle eccellenze salernitane. Per un mese gli utenti di InfoCilento hanno potuto votare liberamente e senza nomi imposti, coloro che si sono distinti nell’ambito della cultura, imprenditoria, politica, eventi, giornalismo, associazionismo, enogastronomia, sport e social media.

La seconda fase del Premio

Migliaia i voti arrivati sulla base dei quali sono stati individuati i cinque finalisti che il popolo del web ha messo in nomination per la vittoria finale. Soltanto tre, però, saliranno sul podio del Premio Primula d’Oro.

Questa fase si concluderà il 7 dicembre. Terminato il voto verrà annunciata la data della cerimonia di premiazione.

Ricordiamo che: le votazioni sono anonime; non è possibile votare quanti collaborino o abbiano collaborato con InfoCilento nel corso del 2025. Ogni utente potrà esprimere una sola preferenza per ciascuna categoria. I primi classificati dello scorso anno (leggi qui) non potranno essere votati nuovamente.

