Postiglione, domani inaugura la nuova casa comunale: sarà presente anche il presidente Vincenzo De Luca

Sono oltre cinquanta le opere pubbliche, unitamente ai nuovi servizi pubblici, realizzate nel comune di Postiglione nell’ultimo periodo e domani, sabato 14 giugno, un importante appuntamento attende i cittadini e gli amministratori dell’intero territorio: alla presenza del Presidente della Regione Campania, On. Vincenzo De Luca, alle ore 11:00, sarà inaugurata la nuova Casa Comunale.

La nuova opera

Un’opera nevralgica, frutto dell’impegno di decine di professionisti e del lavoro mirato del Progettista nonché Direttore dei Lavori, Ing. Antonio Turco, un’opera che sarà restituita alla comunità dopo un importante intervento di riqualificazione, un edificio pensata per offrire servizi sempre più accessibili e funzionali ai cittadini e per fungere da cuore pulsante della vita amministrativa e sociale del paese.

Le dichiarazioni del sindaco Cennamo

“E’ il risultato di un lavoro instancabile e della collaborazione di molteplici attori. La nuova Casa Comunale di Postiglione sarà un luogo aperto e accogliente in cui i cittadini potranno trovare tutte le risposte che cercano e i servizi di cui hanno bisogno e in cui i dipendenti, i collaboratori e gli amministratori potranno operare al meglio per il bene comune” ha specificato il Sindaco, Carmine Cennamo invitando tutti a partecipare alla cerimonia inaugurale, una cerimonia dal valore altamente simbolico in quanto la giornata vuole essere la celebrazione degli straordinari risultati raggiunti, grazie ai finanziamenti erogati dalla Regione Campania, che hanno portato alla realizzazione di decine di opere per Postiglione.

Oltre al Presidente De Luca interverranno il Presidente e il Vicepresidente della Provincia di Salerno, il Presidente della Comunità Montana Alburni, i Consiglieri Regionali, i Sindaci e i Consiglieri del territorio e le autorità civili, militari e religiose.

Sarà un momento di condivisione per celebrare insieme un luogo simbolico della Comunità. Postiglionese.