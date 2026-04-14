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Poste Italiane e Polizia di Stato insieme a Sala Consilina: al via il progetto “Guida Sicura”

Poste Italiane e Polizia Stradale promuovono la sicurezza stradale a Sala Consilina. Un programma di formazione per dipendenti su prevenzione e guida responsabile

Ernesto Rocco

Fa tappa nella sede di via Provinciale del Corticato, Snc, a Sala Consilina, “Guida Sicura”, il progetto rivolto ai dipendenti di Poste Italiane nell’ambito di un protocollo d’intesa firmato con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.

Obiettivi e destinatari dell’iniziativa

Sviluppare la cultura della prevenzione degli incidenti stradali, dare priorità alla sicurezza delle persone e rispettare le regole per una guida sicura e responsabile: sono queste le finalità dell’iniziativa rivolta a tutti i dipendenti che, durante l’orario di servizio, utilizzano un veicolo per lo svolgimento della propria attività. Il programma coinvolge in particolare portalettere, venditori e autisti di mezzi pesanti della provincia di Avellino.

Formazione con la Polizia Stradale

Fra le varie forme di collaborazione formativa tra Poste Italiane e Polizia di Stato rientra anche l’incontro di giovedì 16 aprile, dalle ore 10:00 alle ore 13:00. Durante la sessione, i funzionari della Polizia Stradale illustreranno le situazioni di rischio e le modalità per affrontarle, analizzando le distrazioni più comuni e pericolose, l’importanza dei dispositivi di protezione individuale e il rispetto dei limiti di velocità.

Un progetto di respiro nazionale

L’impegno per la sicurezza non si ferma qui. Nei prossimi mesi, il progetto “Guida Sicura” coinvolgerà progressivamente i dipendenti di Poste Italiane in tutte le altre regioni italiane.

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