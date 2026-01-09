Pontecagnano, tentato omicidio e detenzione di armi e droga: uomo nei guai

Il 7 gennaio, a Pontecagnano Faiano, i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Salerno, nei confronti di M.S., indagato per i reati di tentato omicidio e detenzione illegale e porto abusivo di arma da fuoco.

La ricostruzione dei fatti

Secondo la ricostruzione dei fatti operata dalla Polizia Giudiziaria, nel corso delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, lo scorso 9 dicembre a Pontecagnano Faiano l’indagato, per motivi attualmente in corso di accertamento, avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco all’indirizzo di un’altra persona.

Sequestrate armi e droga

Nel corso delle operazioni di esecuzione del decreto di fermo, i Carabinieri hanno inoltre rinvenuto della sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso totale di circa 2,5 grammi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e una borsa contenente una pistola semiautomatica e un revolver, entrambe con matricola abrasa e pronte all’uso. S., pertanto, contestualmente all’esecuzione del fermo è stato anche tratto in arresto in flagranza di reato per la detenzione e la ricettazione di armi clandestine.

“Le accuse, cosi come allo stato rispettivamente formulate, saranno sottoposti dapprima alla convalida del giudice delle indagini preliminari e, successivamente, eventualmente anche ad impugnazione dinanzi al Tribunale del Riesame. Entrambi i provvedimenti non comportano, pertanto, alcun giudizio di responsabilità definitivo”.