Ponte sul fiume Tanagro: interviene il Difensore Civico dopo la denuncia del Codacons Cilento

Il Codacons Cilento ha inviato una formale istanza richiedendo l’intervento del Difensore Civico per il completamento dei lavori del ponte sul fiume Tanagro, a Caiazzano di Padula. La richiesta mira a ottenere chiarimenti ufficiali sullo stato di avanzamento dei lavori, interrotti senza una data certa di conclusione. Il Difensore Civico, in risposta, ha indirizzato una missiva alla Provincia di Salerno e ai Comuni di Padula e Sassano, chiedendo, entro quindici giorni dalla ricezione del documento, la documentazione e i chiarimenti necessari per una completa istruttoria, nel rispetto delle proprie competenze.

L’intervento

Questo intervento nasce in seguito a una diffida inviata da Bartolomeo Lanzara, presidente del Codacons Cilento, al Presidente della Regione Campania e al Presidente della Provincia di Salerno. Lanzara, infatti, aveva già sollevato il problema della sospensione dei lavori del ponte, iniziati con la posa della prima pietra il 25 luglio 2023, ma mai completati nonostante il termine previsto dal contratto di appalto fosse ormai scaduto da oltre 175 giorni.

Le dichiarazioni

“Accolgo con piacere l’intervento del Difensore Civico della Regione Campania”, ha dichiarato Lanzara, aggiungendo: “I cittadini hanno il diritto di sapere cosa sta succedendo, quanti soldi pubblici sono stati spesi e soprattutto quando finiranno questi lavori che stanno causando gravi disagi nel Vallo di Diano.” Lanzara ha sottolineato come, nonostante l’incontro pubblico e la presenza di numerose autorità competenti, non si siano ancora ottenuti chiarimenti sul motivo della sospensione dei lavori e sull’assenza di un termine definito per la loro conclusione.

La situazione è aggravata dal “silenzio assordante” di numerosi politici del Vallo di Diano e della provincia di Salerno, che non sembrano aver dato alcuna risposta concreta a questa problematica che coinvolge direttamente i cittadini della zona. Il Codacons Cilento continua a sollecitare trasparenza e chiarezza, convinto che solo attraverso un’azione decisa si possano risolvere i disagi che stanno vivendo i residenti.