Ponte dell’Immacolata tra gastronomia e cultura: ecco gli appuntamenti da non perdere

Inizia il weekend dell’Immacolata, i comuni si animano, iniziano gli eventi natalizi e c’è spazio per tante manifestazioni: da quelle tradizionali ai mercatini passando per gli eventi che mettono al centro la musica, i giochi e l’enogastronomia.

Gli eventi

E’ il caso di Ottati con la tradizionale Sagra della Sfrionzola, di Sassano che nel giorno dell’Immacolata celebra i dolci tipici del territorio e anche di Albanella dove protagonista è l’olio d’oliva con l’evento iniziato ieri e che continuerà nei prossimi giorni. Non solo musica ed enogastronomia, ma anche tanta cultura tra i protagonisti di questo lungo fine settimana.

Le aperture gratuite

Resteranno aperti per il weekend e per il lunedì dell’Immacolata i siti archeologici di Paestum e Velia e la Certosa di Padula; domenica, 7 dicembre, è previsto anche l’ingresso gratuito con l’iniziativa “Domeniche al Museo”. L’8 dicembre apertura straordinaria anche dei siti provinciali della Pinacoteca di Salerno, del Museo Archeologico provinciale, del Museo Archeologico della Lucania Occidentale di Padula e del Castello Arechi.