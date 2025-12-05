Ponte dell’Immacolata, 31 milioni in viaggio: traffico intenso su A2 e statali del Salernitano

Si apre ufficialmente la stagione degli spostamenti natalizi. Per il Ponte dell’Immacolata, che quest’anno regala un lungo weekend, la rete Anas si prepara ad accogliere circa 31,4 milioni di spostamenti. Un flusso veicolare imponente che interesserà da vicino anche la provincia di Salerno, snodo cruciale per il traffico diretto verso il Sud Italia e verso le località turistiche del Cilento e del Vallo di Diano.

Le previsioni: bollino rosso sulla A2

Secondo le stime della società del Gruppo Fs, le direttrici più calde saranno quelle verso le località montane, i capoluoghi di provincia e i grandi centri commerciali, mete privilegiate per la corsa ai regali e le visite ai mercatini di Natale. Per il territorio salernitano, l’attenzione è massima sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”, che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, confermandosi l’arteria principale per gli spostamenti a medio e lungo raggio. Traffico sostenuto è atteso anche lungo la SS18 “Tirrena Inferiore”, fondamentale per i collegamenti interni e costieri.

Il calendario delle partenze prevede un incremento della circolazione già dal pomeriggio di oggi, venerdì, e per tutta la mattinata di domani, sabato. I flussi si concentreranno in uscita dai grandi centri urbani e in direzione Sud. Il controesodo, con i rientri verso le grandi città, è previsto invece per il pomeriggio di lunedì 8 dicembre.

L’appello alla sicurezza e l’obbligo di dotazioni invernali

In vista di giorni caratterizzati da traffico intenso e condizioni meteo variabili, l’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha lanciato un appello alla prudenza: «In queste festività caratterizzate da spostamenti di breve e media percorrenza chiediamo a chi si mette in viaggio di rispettare i limiti di velocità, le distanze tra i veicoli e di evitare qualsiasi tipo di distrazione alla guida, innanzitutto con l’uso del cellulare».

Gemme ha inoltre ribadito l’importanza di rispettare le normative vigenti in questo periodo dell’anno: «È fondamentale dotarsi, come previsto dalla normativa nazionale, di catene a bordo o di pneumatici invernali. Ricordiamoci sempre che la sicurezza dipende dai comportamenti di ciascuno di noi. Come recita il nostro spot, quando sei alla guida tutto può aspettare». Un promemoria essenziale per chi transita sui tratti appenninici della provincia di Salerno (come il tratto dell’A2 tra Eboli e Padula o le aree interne del Vallo di Diano), dove il rischio ghiaccio è concreto.

Stop ai mezzi pesanti

Per agevolare il flusso delle autovetture e prevenire incolonnamenti, è stato disposto il divieto di transito per i veicoli pesanti. I camion non potranno circolare domenica 7 e lunedì 8 dicembre dalle ore 9:00 alle ore 22:00.

La situazione nel resto d’Italia

Oltre alla A2 in Campania, l’intensificazione del traffico riguarderà le principali dorsali del Paese: la statale 106 Jonica in Calabria, le autostrade siciliane A19 e A29, la SS131 in Sardegna e la E45 che collega il Nord-Est con il Centro Italia. Particolarmente trafficata sarà anche la SS148 Pontina nel Lazio e le direttrici adriatiche verso la Puglia.