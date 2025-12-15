Pollica, paura a Galdo: incendio devasta il tetto di una mansarda, salvi due anziani

Attimi di paura a Galdo, frazione del comune di Pollica, per un incendio che ha interessato un’abitazione. Le fiamme sono divampate all’interno di una mansarda. Fortunatamente, nonostante i danni materiali alla struttura, non si registrano feriti.

La dinamica e i soccorsi immediati

L’allarme è scattato quando il fuoco ha iniziato a intaccare la copertura dell’edificio. All’interno dell’appartamento si trovavano due persone anziane, una coppia di novantenni.

I primi a intervenire sono stati i vicini di casa che, accortisi del pericolo imminente, si sono precipitati in soccorso dei due coniugi, aiutandoli a uscire dall’abitazione prima che la situazione potesse degenerare.

Sul posto sono giunti rapidamente i Vigili del Fuoco di Vallo della Lucania, diretti dal caporeparto Nunzio D’Amato, i Carabinieri e il Sindaco di Pollica.

Le squadre di soccorso hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a prestare assistenza alla coppia, che è stata trasferita nell’appartamento sottostante, di proprietà della famiglia, per garantire la loro incolumità dopo lo spavento.

I danni alla struttura

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe scaturito dalla canna fumaria. Le fiamme hanno aggredito il tetto in legno della mansarda, causandone il danneggiamento parziale.

L’appartamento adiacente alla mansarda è stato invaso dal fumo, ma non sembra aver riportato danni strutturali diretti dal fuoco. I Vigili del Fuoco, dopo aver domato le fiamme, hanno effettuato le verifiche di stabilità.

Gli appartamenti situati ai piani inferiori rispetto alla mansarda sono risultati agibili e non hanno subito conseguenze. Al momento sono in corso le operazioni di bonifica dell’area interessata per rimuovere i detriti e mettere in sicurezza la copertura danneggiata.