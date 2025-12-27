Polla: “Un negozio in Mostra”, 80 fotografie di famiglia in mostra per tracciare un archivio di comunità

A Polla va di scena la mostra “Un negozio in mostra”, quasi 80 foto distribuite in sette locali commerciali (Bar, grossisti, pizzerie etc) che hanno aderito a una call pubblicata nel mese di ottobre.

L’iniziativa

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto Memoria Attiva sostenuto dalla Fondazione con il Sud, con capofila l’Associazione Voltapagina e i partner della Proloco di Polla, il Comune di Polla e la Cooperativa sociale Iris. Ai fini della costruzione dell’Archivio di Comunità “Archivio Polla”, il Progetto ha inteso organizzare una mostra fotografica, che desse spazio alle foto di famiglia dei negozianti che hanno aderito all’iniziativa.

Ogni esercente ha messo a disposizione una cinquantina di foto della propria famiglia (compleanni, matrimoni, momenti della propria vita) da cui l’artista Ulderico Di Domenico ha selezionato quasi 80 foto, curandone l’esposizione. Tutte le foto arricchiranno l’archivio di comunità pubblico di Polla, mentre quelle selezionate saranno in mostra da lunedì 29 Dicembre 2025 al 23 Gennaio 2026 nei negozi aderenti.

Una mostra diffusa in negozi o luoghi commerciali, dove clienti e passanti avranno la possibilità di osservare un piccolo pezzo della Comunità di Polla, di chi ha abitato e abita Polla, cittadini come tutti, con i loro momenti quotidiani, di festa, di parenti, amici, di vita. Per raccontare una Comunità.

Inaugurazione del 29 Dicembre 2025:

Ore 16:00 – Fox Café

Ore 16:30 – Agri.maL.

Ore 17:00 – Elle&Ci Drink di Elisabetta Langone

Ore 18:30 – Al Giardino Fiorito

Ore 19:00 – Pasticceria Vaniglia e Cioccolato

Ore 19:30 – Addù Gianmichele Pizzeria

30 Dicembre 2025:

Ore 11 – L’Amica degli animali