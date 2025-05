Polla: punta alla valorizzazione del Museo Civico “Insteia Polla”

Polla a caccia di fondi per la valorizzazione del museo civico “Insteia Polla”; il comune guidato dal sindaco Massimo Loviso, intende partecipare al bando della Regione Campania che assegna contributi per interventi finalizzati allo sviluppo, alla promozione e alla valorizzazione di musei e raccolte museali in Campania.

Il progetto

L’obiettivo dell’Amministrazione è candidare il Museo allestito nella Ex Chiesa di Santa Maria La Scala, che ha le caratteristiche per la partecipazione dell’avviso regionale, con il progetto dal titolo “Una storia, una comunità, un museo 2025 – promozione e valorizzazione del Museo Civico Insteia Polla”; il costo totale previsto è di € 9.500,00, di cui € 2.867,00 quale compartecipazione del Comune e € 6.633,00 quale contributo richiesto.

Il progetto museale presentato dal Comune di Polla rientra nella tipologia A che riguarda progetti di allestimento: nello specifico progettazione e allestimento degli spazi espositivi (come vetrine, pannelli esplicativi, revisione degli apparati didascalici, supporti, riproduzioni, calchi, adeguata illuminazione) anche finalizzati al superamento delle barriere sensoriali e/o architettoniche.