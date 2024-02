Il Comune di Polla ed il Museo Civico “Insteia” presentano il progetto di un Archivio Storico

Il comune di Polla e il Museo Civico Insteia Polla hanno presentato, presso l’aula consiliare Santa Caterina, le iniziative messe in atto per dare vita ad un Archivio di Comunità dedicato al paese di Polla. L’obiettivo principale del progetto è quello di preservare e valorizzare il patrimonio culturale locale, composto da fotografie e testimonianze legate al passato, recente o meno, con l’intento di ricostruire una memoria collettiva del paese attraverso la creazione di un archivio. Le conoscenze, le arti, le tradizioni e le pratiche di Polla sono considerate come ricchezze immateriali da proteggere.

L’iniziativa

La presentazione pubblica dell’iniziativa ha coinvolto numerosi bambini delle scuole elementari, i quali sono visti come i principali destinatari delle testimonianze che saranno conservate nell’archivio. Come uno di loro ha sottolineato durante l’evento, “non c’è futuro senza passato“.

Gli interventi

All’incontro hanno partecipato diverse personalità, tra cui Giovanni Corleto, presidente del Consiglio comunale con delega alla cultura, Fortunata Manzi, direttrice dell’Archivio di Stato di Salerno, Giuseppe Gaeta, direttore dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli, Maurizio D’Amico, direttore del Museo Civico Insteia Polla, Antonio Tortorella, responsabile scientifico della Collezione Antiche Vestiture, Mario Laporta, responsabile del settore fotografia del Progetto Archivio di Comunità, e Sabrina Rega, dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo di Polla. La conclusione dell’evento è stata affidata al sindaco di Polla, Massimo Loviso.