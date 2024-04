Polla: apre i battenti la Casa dell’Architettura “Il Cantiere” dedicata al futurista Giuseppe Luigi Stabile

Un nuovo spazio culturale e di ricerca dedicato al futurismo e all’architettura apre le sue porte a Polla. Venerdì 19 e sabato 20 aprile si terrà l’inaugurazione della Casa dell’Architettura Urban Center “Il Cantiere”, un’iniziativa nata per valorizzare la figura e l’opera di Giuseppe Luigi Stabile, architetto futurista originario di Polla.

La sede

La Casa dell’Architettura avrà sede nella Ex Scuola Cappuccini di Polla e si propone come luogo di incontro, studio e approfondimento per appassionati di architettura, arte e cultura. La struttura ospiterà un archivio dedicato a Stabile, con disegni, progetti, documenti e fotografie del futurista cilentano, oltre a spazi per mostre, convegni e laboratori didattici.

Il programma

Il programma della due giorni inaugurale prevede un convegno di studi dedicato all’opera di Giuseppe Luigi Stabile, con la partecipazione di relatori di fama nazionale e internazionale.

Venerdì 19 aprile, alle ore 17.30, si terrà la cerimonia di inaugurazione, con gli interventi del Sindaco di Polla, Massimo Loviso, del Presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Corleto, e di altre autorità.