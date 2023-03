Polla chiede una fermata in più allo scalo ferroviario di Contursi: “Favorirebbe il Vallo di Diano”

Il comune di Polla, chiede a Rete Ferroviaria Italia, alle Regioni Campania e Basilicata, di implementare con una fermata in più le soste allo scalo ferroviario di Contursi Terme. Diverse le motivazioni che hanno spinto la giunta comunale guidata da Massimo Loviso ad inoltrare tale richiesta.

I motivi della richiesta

Tra queste: la posizione geografica di Contursi Terme definita la “porta naturale” della Valle del Sele – Alburni , del Vallo di Diano, dell’Alta Irpinia, dell’Ofanto e del Vulture Melfese. Quello di Contursi, inoltre, è uno “scalo ferroviario storico importante situato sulla tratta Battipaglia, Potenza, Taranto che serve un territorio esteso con la presenza di numerosissimi comuni della provincia di Salerno Avellino e Potenza”.

Si tratta, poi, si legge sul documento di uno “scalo ferroviario dotato di un ampio piazzale, per servizio parcheggio bus auto e ciclomotori; dista 2 km dallo svincolo autostradale A2 SA/ RC e dalla strada statale 691 Fondo Valle Sele la quale porta in Puglia e dallo svincolo Contursi Terme – Postiglione che porta negli Alburni; Che la stazione di Contursi Terme è dotata di un immobile idoneo e funzionante per servizi”.

L’importanza per gli afflussi turistici

L’implementazione di una fermata a Contursi Terme nel periodo estivo favorirebbe anche l’afflusso di turisti a Polla e nel Vallo Di Diano, rappresentando – di fatto – lo scalo ferroviario più vicino della tratta. Inoltre una nuova fermata sarebbe utile anche per recepire turisti e passeggeri della Freccia rossa 1000 n. 9547 provenienti da e per Taranto che effettuata fermate “tecniche e di servizi”.