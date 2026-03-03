Attualità

Polla, arrivano 920 libri: tra le novità i manga per ragazzi, volumi del Talmud babilonese e il carteggio di Galileo

Tra le novità come detto le decine di Manga, il cinema del Mereghetti, i volumi illustrati per bambini da 3 a 6 anni, i volumi del Talmud babilonese, i cataloghi di fotografia

Comunicato Stampa
Polla libri

Un dizionario del cinema come il Mereghetti, decine di Manga, una selezione dei Premi Nobel, Strega e Bancarella, il Carteggio di Galileo Galilei, i volumi del Talmud babilonese, decine di nuovissimi libri illustrati per bambini. Sono solo alcuni dei 920 volumi acquistati dal comune di Polla tra la fine del 2026 e l’inizio del 2026. Libri che sono arrivati qualche giorno fa, per arricchire la Biblioteca Comunale “Prof. Vincenzo Curcio”. Un acquisto reso possibile da due finanziamenti, uno regionale e l’altro ministeriale, per complessivi 20 mila euro.

Le novità in biblioteca

Con i nuovi volumi sono state create anche nuove sezioni, rivolte a un pubblico più giovane e a interessi diversificati. Queste nuove sezioni riguardano i Premi come lo Strega, il Bancarella e il Nobel, la letteratura contemporanea, italiana e straniera ma anche sezioni di fotografia, intelligenza artificiale e scienza. Con i 920 libri, inoltre, sono state rimpolpate , sezioni già esistenti come la narrativa per adulti e ragazzi, la storia, l’arte, il cinema, il teatro, la filosofia, la psicologia e la storia locale.

Tra le novità come detto le decine di Manga, il cinema del Mereghetti, i volumi illustrati per bambini da 3 a 6 anni, i volumi del Talmud babilonese, i cataloghi di fotografia. Dal 2023, con tre finanziamenti ricevuti, sono stati acquistati oltre 1300 libri, facendo sì che la Biblioteca oggi abbia circa 10mila libri, di cui oltre 8500 già catalogati. Da rilevare anche che negli ultimi tre anni sono aumentate le donazioni di libri in buono stato che la Biblioteca accoglie per la conservazione e il prestito.

Polla: atti vandalici nella cappella dell’ospedale, indagano i Carabinieri

Un luogo di ritrovo

La Biblioteca tuttavia, oggi non è solo un luogo di libri e prestito libri, ma un luogo di incontri, di ritrovo, sia per le attività di aiuto al doposcuola che viene fatto per molti bambini e bambine, sia perché sede di riunioni, incontri associativi, momenti di socializzazione della comunità pollese.

Il commento

Giovanni Corleto, consigliere comunale delegato alla cultura: “Aver arricchito il capitale librario della comunità di Polla dotando la Biblioteca Comunale di nuovi e numerosi volumi rende significativa l’azione amministrativa condotta negli ultimi anni con passione ed entusiasmo. La nostra Biblioteca rappresenta un modello da seguire nell’ambito delle azioni da mettere in campo per valorizzare la lettura e la cultura in generale.

Grazie anche alle attività sinergiche tra Amministrazione, Associazioni e Scuole, si pensi alla Rassegna Incontri in Biblioteca, al progetto Leggendo Insteia e alle altre numerose iniziative, la Biblioteca Comunale di Polla rappresenta oggi un hub culturale vivo e caratterizzante l’intera comunità di Polla”.

