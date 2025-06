Polla: arriva la prima edizione di “Vallo Senza Frontiere”, ecco come partecipare

Sta per arrivare a Polla un evento inedito e coinvolgente, dedicato a chi ama giocare, muoversi e condividere esperienze uniche con la propria squadra: sabato 22 giugno 2025, a partire dalle ore 16:00 in Piazza Cristo Re, si terrà la prima edizione di “Vallo Senza Frontiere”, una manifestazione che promette di animare il centro cittadino convivialità ludiche e momenti di aggregazione per tutte le età.

La giornata

L’iniziativa è organizzata da Vallo Nerd, associazione di promozione sociale che da anni anima il Vallo di Diano con iniziative innovative legate alla cultura nerd, al gioco analogico e digitale, e alla socialità. Con “Vallo Senza Frontiere”, l’associazione si pone l’obiettivo di valorizzare la partecipazione attiva della comunità e promuovere l’incontro tra persone attraverso il potere aggregante del gioco. L’evento si preannuncia ricco di sorprese e attività pensate per stimolare la collaborazione e lo spirito di squadra.

Ecco come partecipare

I partecipanti potranno cimentarsi in diverse prove che metteranno alla prova non solo le abilità fisiche, ma anche quelle mentali e creative, in un mix perfetto tra competizione e divertimento. Come partecipare: la partecipazione è semplice e alla portata di tutti. È sufficiente formare una squadra con i propri amici, familiari o colleghi e iscriversi compilando il form disponibile sul sito ufficiale vallonerd.it oppure richiedere informazioni attraverso la pagina Instagram @vallo_nerd.