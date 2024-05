Montesano sulla Marcellana: tutto pronto la nuova edizione di “Vallo Nerd”, ecco le attività

Il mondo dei fumetti e della cultura pop si prepara a una nuova edizione del Vallo Nerd, pronto a stupire gli appassionati come mai prima d’ora. L’evento annuale, ormai punto di riferimento per migliaia di fan, si terrà il 15 e 16 Giugno a Montesano sulla Marcellana, nella suggestiva cornice di Piazza Larocca.

Il Festival

Il Vallo Nerd continua a crescere, e quest’anno si presenta con una serie di novità che renderanno l’esperienza ancora più coinvolgente. Gli organizzatori promettono una vasta gamma di stand, panel di discussione, gare di cosplay e tornei, offrendo un programma ricco di attività adatto a partecipanti di tutte le età.

Incontro con gli Artisti e scoperta di nuovi talenti

Una delle attrazioni principali del festival è l’opportunità di incontrare i propri artisti preferiti e di scoprire nuovi talenti emergenti nel mondo dei fumetti e della cultura nerd. Con una vasta lista di ospiti speciali, il Vallo Nerd offre agli appassionati la possibilità di entrare in contatto diretto con i loro autori e illustratori preferiti.

Il Vallo Nerd non è solo uno spazio per gli appassionati, ma una vera e propria comunità che celebra la creatività e la passione dei suoi membri. Con una varietà di attività interattive e coinvolgenti, il festival offre a tutti i partecipanti l’opportunità di esprimere la propria creatività e di condividere la propria passione con gli altri membri della community.

Info utili

Per ulteriori informazioni sul programma e per l’acquisto dei biglietti, è possibile visitare il sito web ufficiale del festival all’indirizzo www.vallonerd.it. Inoltre, è consigliabile seguire i canali social del Vallo Nerd su Instagram (@vallo_nerd) e su Facebook (VALLO NERD) per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità e per non perdere l’occasione di prenotare il proprio posto.

Foto copertina: pagina ufficiale Facebook (Vallo Nerd)