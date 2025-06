Polla: al via il Progetto “Memoria Attiva”, ecco il progetto

A Polla prende il via il Progetto “Memoria Attiva”, sostenuto dalla Fondazione con il Sud. Il progetto che ha come capofila l’Associazione Voltapagina e i partner nella Proloco di Polla, il comune di Polla e la Cooperativa sociale Iris è tra i 33 progetti selezionati dalla Fondazione Con il Sud attraverso il Bando Volontariato 2024, rivolto al terzo settore meridionale e promosso con l’obiettivo di supportare progetti in grado di diffondere l’azione volontaria, attivando meccanismi di cittadinanza attiva e partecipazione sociale, coinvolgendo giovani e cittadini che non hanno mai svolto attività di volontariato, anche in un’ottica di ricambio generazionale e di attrazione di nuove risorse umane.

Le finalità del progetto

Il progetto si basa sull’Archivio di comunità, un contenitore di materiale digitale fatto di fotografie di famiglia, documenti e lettere di famiglia, registrazioni audio e video della comunità di Polla. L’Archivio di Comunità di Polla è stato già istituito attraverso il Museo Civico “Insteia Polla” e il progetto contribuirà ad arricchirlo con nuovi documenti e nuovi materiali che ogni cittadino pollese vorrà donare alla Comunità. Ma la costruzione dell’Archivio è solo il perno su cui si muove l’attività del progetto che intende stimolare il volontariato dei giovani e non solo giovani, che saranno coinvolti nel censimento e nella digitalizzazione del materiale, in attività formative, in residenze artistiche, e momenti di animazione territoriale, nonché in eventi disseminati sul territorio di Polla da realizzare con il materiale raccolto nell’archivio ma in modalità contemporanee.

Il progetto, che durerà due anni, permetterà di recuperare anche una parte del piano terra della struttura che oggi ospita la Casa dell’Architettura ai Cappuccini e che sarà dedicato all’aggregazione giovanile e alle attività del progetto.

Ecco come partecipare

Memoria Attiva è tra 9 progetti finanziati in Campania e intende fare volontariato e coinvolgere i cittadini nella valorizzazione, del patrimonio immateriale di una comunità, fatta di persone, storie, famiglie, vite spesso semplici e normali che insieme tracciano la storia di un paese. L’invito per i cittadini è quello di realizzare insieme la storia del paese con i propri ricordi che, una volta digitalizzati, saranno restituiti ai donatori.

Fondazione con il Sud intende con i progetti finanziati sollecitare l’aumento della partecipazione dei cittadini al bene comune, considerato che nel 2023 l’ISTAT ha consegnato un’immagine del volontariato critica. Nel periodo 2015-2021 si registra, infatti, una riduzione di circa il 15% dei volontari presenti nelle diverse organizzazioni. Le cause di questo calo sono riconducibili a diversi fattori: lo stravolgimento delle relazioni avvenuto durante l’anno della pandemia, gli effetti dell’invecchiamento e della natalità (meno giovani e più anziani), l’effetto dell’innalzamento dell’età pensionistica.