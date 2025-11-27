Polisportiva Santa Maria, ulteriori rinforzi dal mercato: in giallorosso De Pasquale e Mbaba

Dylan De Pasquale e Ndiaye Mbaba, calsse 2004 e 2000. Il primo, centrocampista e il secondo, attaccante

A cura di Manuel Chiariello

Due nuovi colpi messi a segno dalla Polisportiva Santa Maria per rinforzare la propria rosa. Si aggregano alla causa giallorossa due acquisti: Dylan De Pasquale e Ndiaye Mbaba.

I rinforzi

Il primo, centrocampista classe 2004, resta in Cilento dopo aver vissuto un’esperienza di due stagioni alla Gelbison nel campionato di Serie D. De Pasquale è cresciuto in giovanili di grande livello come il Napoli, l’Avellino e il Cosenza.

Il secondo, attaccante classe 2000, rinforza il reparto offensivo di mister Condemi dopo aver indossato maglie come quella dell’Ercolanese, il Nola, il Troina, l’Acireale e altre esperienze all’estero.

Le dichiarazioni

I due nuovi rinforzi sono già a disposizione di mister Condemi e pronti ad essere convocati per il prossimo impegno di campionato contro l’Ebolitana in trasferta.

“Ci uniamo alla causa giallorossa per aiutare questa società a raggiungere i suoi obiettivi. La stagione è lunga e ci aspettano tante sfide di livello in cui daremo tutto il nostro contributo”, le parole dei due tesserati al momento della firma.

