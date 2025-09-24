Polisportiva Basket Agropoli, presentata la nuova stagione: tra conferme e novità

Novità sulla panchina, ritorna alla guida tecnica, il coach Alberto Di Concilio

A cura di Alessandro Pippa

Si è svolta presso l’aula consiliare “Di Filippo” di Agropoli, la presentazione ufficiale della Polisportiva Basket Agropoli in vista della nuova stagione sportiva nel campionato di Serie C.

Roster confermato e nuovi innesti

Il roster dei delfini si basa su una solida struttura confermata rispetto alla scorsa stagione, arricchita da due nuovi innesti: il centro Garcia, reduce da una buona annata a Pozzuoli; Mihajlo, giocatore versatile, capace di adattarsi a più ruoli sul parquet.

Ritorno di coach Alberto Di Concilio

Novità anche sulla panchina, con il ritorno alla guida tecnica di coach Alberto Di Concilio, già protagonista in passato con il club cilentano. La sua presenza rappresenta un segnale di continuità e fiducia nel progetto tecnico della società.

Obiettivi stagionali

L’obiettivo dichiarato è l’accesso ai play-off, con particolare attenzione allo sviluppo dei giovani talenti del settore giovanile, elemento centrale del progetto sportivo della Polisportiva Basket Agropoli.

