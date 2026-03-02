Cronaca

Polichetti (Udc): “Caso Domenico al Monaldi come quello di Coscioni a Salerno, il Ruggi spieghi”  

Nel gennaio scorso il rinvio a giudizio dei medici del Ruggi che dimenticarono una garza nell'addome di un paziente, poi deceduto

Comunicato Stampa
Mario Polichetti

La vicenda del piccolo Domenico, morto dopo un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi di Napoli, riaccende il dibattito sulla gestione della cardiochirurgia in Campania e sulle responsabilità organizzative delle strutture sanitarie coinvolte in casi di presunta malasanità. Un confronto inevitabile, secondo l’Udc, con quanto accaduto all’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno nel caso che vede coinvolto il cardiochirurgo Enrico Coscioni.

La posizione dell’UDC

A intervenire è Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc, che punta il dito contro quella che definisce una gestione “a doppio binario” delle responsabilità.

«La storia del piccolo Domenico è un po’ come la storia di Coscioni – dichiara Polichetti –. È la cardiochirurgia campana che ne esce con le ossa rotte, non tanto per l’errore medico che può capitare a tutti, quanto per il clima di disorganizzazione e di approssimazione in cui, come dimostrano i fatti, si lavora».

Leggi anche:

Sangue infetto a Salerno, il Tar ordina al Ministero il risarcimento entro 90 giorni

Secondo l’esponente centrista, mentre al Monaldi la direzione aziendale avrebbe adottato provvedimenti immediati di sospensione dall’attività medica interna in attesa degli accertamenti, a Salerno la situazione sarebbe diversa.

«Per Guido Oppido e la sua équipe – prosegue – il Monaldi ha agito senza attendere il giudizio della magistratura, comminando sanzioni di sospensione dall’attività medica all’interno dell’ospedale. A Salerno, invece, per fatti altrettanto gravi, già sanzionati dalla magistratura con sospensioni, divieto di dimora e rinvii a giudizio, l’ospedale fa finta di niente». Il riferimento è al caso del paziente deceduto con una garza “dimenticata” nell’addome dopo un intervento.

Polichetti chiama in causa direttamente la governance del Ruggi e il direttore generale facente funzioni.

L’appello al Governatore

«Chiediamo al direttore generale facente funzioni, il dottor Sergio Russo, di intervenire pubblicamente e spiegare i motivi per cui il Ruggi, a fronte di fatti così gravi che riguardano il cardiochirurgo Coscioni, non abbia preso alcun provvedimento amministrativo né abbia attivato l’Ufficio procedimenti disciplinari, atto dovuto così come ha fatto il Monaldi».

Infine, l’appello personale: «Anche se il mandato del dottor Russo è a termine, gli chiediamo un sussulto di dignità e di responsabilità. La sanità campana ha bisogno di trasparenza, coerenza e rispetto delle regole, soprattutto quando in gioco ci sono la vita dei pazienti e la credibilità delle istituzioni».

Condividi questo articolo
Nessun commento

Potrebbe interessarti anche:

Cocktail

L’IIS “Enzo Ferrari” di Battipaglia capitale del Mixology: al via il 5° Concorso Nazionale A.I.B.E.S.

L'IIS Enzo Ferrari di Battipaglia ospita il 5° Concorso Nazionale A.I.B.E.S. Studenti da tutta Italia si sfidano nella creazione di cocktail long drink innovativi

Campagna

L’Ente Riserve Naturali Regionali Foce Sele Tanagro presenta i risultati raggiunti

Un incontro per illustrare il percorso ambientale, di gestione sostenibile e valorizzazione del territorio

Sapri spiaggia

Primavera in anticipo nel salernitano: sole e temperature miti tra Cilento e Vallo di Diano

Le previsioni meteo per il 2 e 3 marzo 2026 in provincia di Salerno. Tempo stabile e clima mite nell'area sud, dal Cilento al Vallo di Diano

Cgil Salerno

Rischio crisi dei Pronto Soccorso per carenza di personale: la FP CGIL Salerno chiede revoca immediata del provvedimento dell’ASL Salerno

"C’è il rischio di burn out da sovraccarico di lavoro per i sanitari che rimangono in servizio nei Pronto Soccorso”

Due ragazze di Sala Consilina e Monte San Giacomo sono tra i nuovi 803 finanzieri che hanno giurato fedeltà alla Repubblica

La 21enne Eleonona Botta e la 23enne Maria Antonietta Marotta sabato scorso a Bari hanno ufficialmente fatto il loro ingresso nel Corpo della Guardia di Finanza

Tragedia all’alba a Eboli: un uomo è stato ritrovato privo di vita in Piazza della Repubblica intorno alle ore 6 del mattino

Indagini in corso sull'episodio, indagano le forze dell'ordine. La vittima sarebbe di cittadinanza indiana e senza fissa dimora

Polizia

A2 del Mediterraneo, resta a terra in autogrill senza farmaci salvavita: la Polizia Stradale salva un 67enne

Intervento provvidenziale della Polizia Stradale di Sala Consilina: recuperati i farmaci salvavita di un uomo rimasto a terra dopo una sosta in autogrill sulla A2

Ambulanza Trentova

Tragedia nella Baia di Trentova: sub trovato senza vita ad Agropoli

Tragedia notturna ad Agropoli: un sub di 40 anni muore durante un'immersione nella Baia di Trentova. Intervengono Guardia Costiera e Sommozzatori di Napoli

Ambulanza

Giallo a Scampia: 33enne di Salerno pestato a sangue. «Non volevo intestarmi una Sim»

Un uomo di Salerno finisce al Cardarelli con i polsi fratturati dopo un'aggressione a Scampia. Gli inquirenti valutano il racconto della vittima

Rifiuti Sassano

Sassano, Italia dei Diritti De Pierro denuncia: “inquinamento ambientale serve intervento

"Cittadini penalizzati dal degrado lungo via Galdo, serve una risposta concreta e immediata"

Aula scuola

Iscrizioni scuola Salerno 2026-2027: volano i percorsi 4+2, licei sempre in vetta

Analisi delle iscrizioni scolastiche 2026-2027 a Salerno e provincia. Crescono i percorsi quadriennali (+54,7%) e tengono i licei. Tutti i dati e le graduatorie.

radiazioni

Almanacco del 2 marzo: tra scoperte scientifiche e voli leggendari

Almanacco del 2 marzo: scopri i principali eventi storici, i nati famosi come Jon Bon Jovi e Daniel Craig, e i fatti curiosi che hanno segnato questa data.