Policastro: gli amici ricordano Lorenzo Pio Coronato, tre anni fa il tragico incidente

Sono trascorsi tre anni dalla tragica notte compresa tra il 3 e il 4 luglio del 2022, quando Lorenzo Pio Coronato, un giovane 18enne originario d’Ispani; rimase coinvolto in un terribile incidente stradale lungo la strada statale 18, a Policastro Bussentino.

Il dramma

A nulla servirono la corsa in ospedale e una lunga degenza. Dopo 40 giorni di agonia, il 18enne infatti perse la vita mentre era ricoverato all’ospedale “Immacolata” di Sapri. Troppo gravi le ferite riportate dal giovane che, purtroppo, non gli lasciarono scampo. Una vicenda che tenne con il fiato sospeso l’intero Golfo di Policastro, che in più occasioni; tramite momenti di preghiera e fiaccolata, fece sentire la sua vicinanza alla famiglia del giovane Coronato.

Tanti i giovani e gli amici del 18enne sotto shock per quanto accaduto. Tante le manifestazioni a lui intitolate nel corso di questi tre anni, ad un giovane amante dello sport e soprattutto della vita.

Il ricordo

E questa mattina, nel giorno dell’anniversario dell’incidente, i suoi amici hanno voluto lasciare un pallone e un cero nel luogo dove avvenne il violento impatto. Un gesto per mantenere sempre vivo il ricordo di Lorenzo Pio Coronato, un giovane mai dimenticato.

Intanto prosegue Il procedimento che vede come imputato, per omicidio stradale, un Carabiniere 57enne che, la notte dell’incidente, era alla guida dell’automobile coinvolta nel violento scontro, mentre Lorenzo si trovava a bordo del suo scooter. Un procedimento che sembra giunto alle battute finali.