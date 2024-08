Ispani: nella notte di San Lorenzo l’intera comunità ricorda Lorenzo Pio Coronato | VIDEO

Tanti palloncini bianchi e neri, i colori della sua squadra preferita, sono stati liberati in cielo nella notte di San Lorenzo. Il giorno dell’onomastico di Lorenzo Pio Coronato, il 18enne originario d’Ispani che perse la vita il 14 agosto del 2022, a causa di un incidente stradale, dopo 40 giorni di agonia.

Un momento di preghiera e di raccoglimento organizzato nella Cappella di San Rocco ad Ispani da Maria Teresa Mega, la madre di Coronato, per mantenere vivo sempre il ricordo di Lorenzo, un ragazzo amato da tutti coloro che l’hanno conosciuto e che con la loro presenza hanno dato testimonianza dell’affetto che continuano a nutrire per il loro Lorenzo. Tanti dunque gli amici d’Ispani e di San Cristoforo che hanno preso parte all’incontro durante il quale è stato letto anche uno degli ultimi temi scritti da Lorenzo Pio Coronato, che rappresenta un inno alla vita. Un momento molto sentito che ha visto la presenza anche del Dirigente Scolastico dell’istituto Leonardo da Vinci di Sapri Corrado Limongi, della vicepreside Antonella Di Lorenzo e del Sindaco del Comune d’Ispani Francesco Giudice.

Una serata intensa di emozioni durante la quale la madre di Lorenzo, Maria Teresa Mega, ha ribadito l’importanza di utilizzare la giusta prudenza nel percorre la strada statale 18, teatro purtroppo di diversi incidenti mortali. Un monito importante per evitare che in futuro non si ripeta la tragedia che ha colpito Lorenzo Pio e salvare dunque la vita di altri giovani.