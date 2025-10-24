Policastro Bussentino: dolore e lacrime ai funerali di Demetrio Lettieri, la comunità si stringe alla famiglia

Tanta commozione e folla oceanica per i funerali del 29enne deceduto in un incidente stradale. Un lungo applauso e il suono dell'organetto hanno accompagnato il feretro

A cura di Maria Emilia Cobucci

Dolore e lacrime questa mattina a Policastro Bussentino per i funerali di Demetrio Lettieri, il 29enne deceduto lo scorso sabato a causa di un violento incidente stradale.

Tanti gli amici che, con gli occhi gonfi di lacrime, hanno affollato il piazzale antistante la Cattedrale di Policastro Bussentino, dove si è celebrato il rito funebre.

Tanti coloro che hanno voluto rendere al 29enne un ultimo saluto e un ultimo abbraccio.

Leggi anche:

Policastro, eseguita l’autopsia sul corpo di Demetrio Lettieri: salma liberata. Venerdì i funerali

Comunità in lutto

Amici, parenti e anche semplici conoscenti si sono stretti attorno alla famiglia del giovane, troppo presto strappato alla vita. Un lungo applauso ha accompagnato il feretro all’uscita dalla Cattedrale, seguito dal suono dell’organetto, uno strumento che a Demetrio Lettieri piaceva tanto ascoltare.

Un tremendo destino ha atteso il 29enne che ha trovato la morte proprio nel suo paese, Policastro Bussentino, dove era rientrato il giorno precedente al drammatico incidente.

Una comunità in lutto e ancora sotto shock quella di Santa Marina per la perdita dell’amato ragazzo, che tutti conoscevano e stimavano.

Il dramma

Un dramma che ha ferito tutti coloro che lo conoscevano, e non solo. Tanti i messaggi di cordoglio che nei giorni sono giunti alla famiglia di Demetrio, ai genitori – Francesco e Angelika – , alle sorelle – Angela, Giovanna e Antonia – e al fratello Alexandro.

“Non ti dimenticheremo mai. Sarai sempre con noi”: sono le parole che hanno riecheggiano per le stradine di Policastro Bussentino e che hanno accompagnato Demetrio Lettieri per il suo ultimo viaggio.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spaccio Salerno

Spaccio di droga: arrestato a Salerno un 47enne con cocaina ed eroina

La droga era parzialmente già confezionata per la vendita

Grotte Pertosa e Auletta

Grotte di Pertosa-Auletta: 150 reperti preziosi recuperati, a novembre ripartono gli scavi

Tra i ritrovamenti più significativi spicca uno scalpello di oltre 3.000 anni…

Comunità Montana

La Comunità Montana Vallo di Diano: protagonista alle fiere turistiche più prestigiose d’Italia

L'Ente è in prima linea anche nel progetto Campania Interna volto a…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79