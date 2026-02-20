Pizza Pic Awards: pizzaiolo di Atena Lucana conquista il titolo di “Pizzaiolo straordinario”

Ancora un prestigioso riconoscimento per Lucian Scarlatescu, pizzaiolo di Atena Lucana, che nei giorni scorsi ha conquistato a Torre Faro, in provincia di Messina, il Premio Pizza Pic Awards “Pizzaiolo Straordinario”. Un titolo che arriva dopo altri importanti successi e che conferma il talento di un professionista che, con umiltà e determinazione, sta portando il nome del Vallo di Diano nei più importanti contesti nazionali dedicati all’arte bianca.

La soddisfazione di Lucian

“È un riconoscimento che celebra talento, dedizione, passione, sacrificio e amore per questo mestiere – ha dichiarato Lucian – Sono grato per questo premio e orgoglioso di rappresentare l’arte della pizza”. Parole che raccontano bene il percorso umano e professionale di Lucian, originario della Romania ma ormai profondamente legato al territorio e ad Atena dove è il titolare della pizzeria da asporto “Da Luciano”. Dopo aver lasciato il suo Paese natale, ha costruito in Italia il suo futuro, formando una famiglia e investendo tutto nella sua più grande passione: la pizza.

La cerimonia di premiazione

Nel corso della cerimonia di premiazione, il presidente del premio ha voluto sottolineare un aspetto fondamentale delle competizioni organizzate: la trasparenza. “Per dimostrare la nostra trasparenza – ha evidenziato – siamo gli unici che, subito dopo che il concorrente prepara e presenta la pizza, rendiamo immediatamente visibile il punteggio assegnato dai giudici”. Un sistema che garantisce correttezza e chiarezza, valorizzando il merito e il lavoro dei partecipanti.

Questo premio arriva dopo il primo posto al Campionato del Mondo della Pizza Piccante, ciò dimostra che dietro ogni impasto ci sono studio, tecnica e una continua ricerca della qualità. Oggi Lucian è un esempio di integrazione riuscita e di imprenditoria coraggiosa, capace di valorizzare il centro storico del piccolo comune di Atena Lucana. Quella di Lucian è una storia di sacrificio, radici lontane e futuro costruito qui, tra i vicoli del centro storico e il profumo di una pizza che ormai parla la lingua del successo.