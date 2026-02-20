Pizza Pic Awards: pizzaiolo di Atena Lucana conquista il titolo di “Pizzaiolo straordinario”

Questo premio arriva dopo il primo posto al Campionato del Mondo della Pizza Piccante, ciò dimostra che dietro ogni impasto ci sono studio, tecnica e una continua ricerca della qualità

Erminio Cioffi
Lucian, pizzaiolo Atena Lucana

Ancora un prestigioso riconoscimento per Lucian Scarlatescu, pizzaiolo di Atena Lucana, che nei giorni scorsi ha conquistato a Torre Faro, in provincia di Messina, il Premio Pizza Pic Awards “Pizzaiolo Straordinario”. Un titolo che arriva dopo altri importanti successi e che conferma il talento di un professionista che, con umiltà e determinazione, sta portando il nome del Vallo di Diano nei più importanti contesti nazionali dedicati all’arte bianca.

La soddisfazione di Lucian

“È un riconoscimento che celebra talento, dedizione, passione, sacrificio e amore per questo mestiere – ha dichiarato Lucian – Sono grato per questo premio e orgoglioso di rappresentare l’arte della pizza”. Parole che raccontano bene il percorso umano e professionale di Lucian, originario della Romania ma ormai profondamente legato al territorio e ad Atena dove è il titolare della pizzeria da asporto “Da Luciano”. Dopo aver lasciato il suo Paese natale, ha costruito in Italia il suo futuro, formando una famiglia e investendo tutto nella sua più grande passione: la pizza.

La cerimonia di premiazione

Nel corso della cerimonia di premiazione, il presidente del premio ha voluto sottolineare un aspetto fondamentale delle competizioni organizzate: la trasparenza. “Per dimostrare la nostra trasparenza – ha evidenziato – siamo gli unici che, subito dopo che il concorrente prepara e presenta la pizza, rendiamo immediatamente visibile il punteggio assegnato dai giudici”. Un sistema che garantisce correttezza e chiarezza, valorizzando il merito e il lavoro dei partecipanti.

Questo premio arriva dopo il primo posto al Campionato del Mondo della Pizza Piccante, ciò dimostra che dietro ogni impasto ci sono studio, tecnica e una continua ricerca della qualità. Oggi Lucian è un esempio di integrazione riuscita e di imprenditoria coraggiosa, capace di valorizzare il centro storico del piccolo comune di Atena Lucana. Quella di Lucian è una storia di sacrificio, radici lontane e futuro costruito qui, tra i vicoli del centro storico e il profumo di una pizza che ormai parla la lingua del successo.

