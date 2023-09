Più risparmi e rispetto per l’ambiente: a Roscigno, attivo da oggi, il dispositivo “mangiaplastica”

A Roscigno è attivo da oggi, in via Armando Diaz (vicino alla Casa dell’Acqua) il dispositivo “mangiaplastica”. Un’occasione per i cittadini di rispettare l’ambiente ma anche di risparmiare: infatti, le bottiglie di plastica si trasformano in punti da spendere presso le attività commerciali del paese.

Le istruzioni sono molto semplici

Prima di tutto, occorre togliere il tappo dalla bottiglia ed inserirlo nell’apposito contenitore; quindi va avvicinato il codice a barre della bottiglia vicino al lettore barcode. A questo punto si attende che sul piccolo schermo del dispositivo appaia il colore verde e poi va inserita la bottiglia all’interno del “mangiaplastica”.

Un metodo innovativo ed efficace

Al termine del conferimento, sullo schermo compare la dicitura “raccolta ecopunti”; ci si clicca e si scatta una foto alla schermata e la si invia al numero che compare all’interno della schermata stessa e il gioco è fatto.