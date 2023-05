Arriva la macchina “mangiaplastica” in un altro comune degli Alburni: iniziative sempre più green

Roscigno continua ad adottare misure e iniziative a favore dell’ambiente, dimostrando la sua determinazione nel diventare sempre più “green”.

Ecco la macchina mangiaplastica

Dopo l’installazione della compostiera di comunità, che ha già contribuito in modo significativo alla riduzione dei rifiuti organici, è arrivata la volta della tanto attesa macchina mangiaplastica, che è stata collocata all’interno dell’isola ecologica del paese.

Il commento

Il sindaco Pino Palmieri si è mostrato estremamente soddisfatto di questo nuovo passo avanti: “Sono macchinari che ci permetteranno di rendere ancor più virtuoso il nostro territorio. La compostiera è fondamentale per trasformare l’umido di qualità conferito dai cittadini in un prezioso fertilizzante, che sarà utilizzato per concimare i nostri terreni e promuovere l’agricoltura sostenibile. Ora, con l’introduzione della macchina mangiaplastica, potremo gestire in maniera efficiente anche i rifiuti di plastica.”

Come funziona la macchina

La macchina mangiaplastica funziona come un punto di raccolta dedicato alle bottiglie di plastica, che vengono portate all’interno dell’isola ecologica. Qui, i cittadini avranno l’opportunità di conferire le bottiglie, accumulando dei punti che potranno successivamente utilizzare presso attività commerciali convenzionate. Questa iniziativa non solo incentiverà la raccolta differenziata e la riduzione dell’inquinamento da plastica, ma anche promuoverà l’economia locale attraverso la collaborazione con i commercianti del territorio.

Comune sempre più attento alle politiche green

Per supportare queste nuove attività virtuose, il sindaco Palmieri ha deciso di tenere aperta l’isola ecologica anche il sabato, così da offrire maggiori possibilità ai cittadini di conferire correttamente i rifiuti e di partecipare attivamente agli sforzi per la tutela dell’ambiente. Grazie alla collaborazione con Eka, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti nel comune, sarà possibile garantire un servizio continuativo e accessibile a tutti.

Roscigno si sta dimostrando una comunità sempre più consapevole dell’importanza di preservare il proprio territorio e di adottare pratiche eco-sostenibili. Questi sforzi mirati non solo contribuiscono a ridurre l’impatto ambientale, ma anche a creare un senso di orgoglio e di responsabilità collettiva tra i cittadini. Il modello di Roscigno potrebbe rappresentare un esempio virtuoso per altre comunità italiane, incoraggiandole ad adottare misure simili per promuovere uno stile di vita sostenibile e rispettoso dell’ambiente.