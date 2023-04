Cilento, Comune in campo per ridurre i rifiuti: ok al programma “Mangiaplastica”

Il comune di Camerota, guidato dal Sindaco Mario Scarpitta, ha scelto di partecipare al “Programma sperimentale Mangiaplastica” per il riconoscimento di un contributo per l’acquisto di un eco – compattatore per una spesa complessiva di € 30.000,00. Spetterà agli uffici avviare l’iter per la partecipazione al programma.

Cos’è e come funziona un eco- compattatore

Un ecocompattatore è un macchinario per la raccolta differenziata in grado di ridurre il volume di bottiglie di plastica (PET), flaconi di detersivi e lattine di alluminio, favorendone il riciclo. Rappresentano una tecnologia molto avanzata perché in grado di rendere pulito il materiale smaltito al punto da poter essere riciclato nell’immediato.

Il programma del Ministero

Il Ministero della Transazione Ecologica, infatti, ha promosso l’acquisto di compattatori da parte delle amministrazioni comunali, con popolazione inferiore a 100.00 abitanti, che possono presentare una sola istanza per l’acquisto, attraverso uno specifico contributo, pari a 15.000,00 per un macchinario di capacità media e 30.000,00 euro per capacità alta; le risorse disponibili per l’anno 2021 sono pari a 16 milioni di euro, di cui 9 stanziati in conto residui.

I soggetti beneficiari, si impegnano a fornire al Ministero per almeno tre anni, le informazioni utili a verificare l’efficacia e la sostenibilità del programma sperimentale.