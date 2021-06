Villammare, arriva un ecocompattatore: sconti per chi differenzia

VIBONATI. Arriva un ecocompattatore locale per il conferimento e il riciclaggio della plastica. E’ situato nei pressi dell’ufficio postale della frazione di Villammare. Una importante novità per la comunità che permetterà non solo di smaltire correttamente e riciclare la plastica ma anche di avere dei vantaggi economici.

Infatti cittadini al raggiungimento di determinate soglie, potranno vedersi riconosciuti sconti sulla Tari e buoni spendibili in alcune attività commerciali sul territorio.

Per conferire la plastica sarà necessario scaricare l’app Coripet e procedere all’iscrizione.

Per chi non è in possesso di uno smartphone è a disposizione l’ex ufficio anagrafe di Villammare dove un’incaricata fornirà le necessarie informazioni per ottenere una scheda per procedere al conferimento del materiale da riciclare.