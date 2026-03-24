Pisciotta, lavori in corso: stop al traffico su Rizzico



Il comune di Pisciotta, sotto la guida del Sindaco Ettore Liguori, ha emanato un’ordinanza che dispone la chiusura temporanea al transito della S.R. ex S.S. 447 in località Rizzico per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino della rete viaria. L’ordinanza stabilisce che oggi, 24 marzo 2026, nella fascia oraria 8:00–16:00, sarà vietato il transito veicolare lungo il tratto interessato.

La chiusura

La chiusura temporanea si rende indispensabile per consentire l’avanzamento delle opere di ripristino e messa in sicurezza della viabilità in località Rizzico, un’arteria strategica per i collegamenti tra Pisciotta, Ascea e Vallo Scalo. L’intervento rientra nel più ampio progetto finanziato dalla Regione Campania per la realizzazione e il completamento di viadotti e infrastrutture essenziali per il territorio cilentano.

La sistemazione della strada di Rizzico, attesa da 30 anni, rappresenta un passaggio decisivo per migliorare la mobilità nel comprensorio cilentano.