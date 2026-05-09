Pisciotta accelera sul digitale: con il Piano Italia a 1 Giga la fibra ottica copre l’80% del territorio

Il Comune di Pisciotta segna un passo decisivo verso la modernizzazione tecnologica. Attraverso la missione delegata da Infratel Italia a Open Fiber, nell’ambito del “Piano Italia a 1 Giga” finanziato con i fondi del PNRR, il territorio comunale sta vivendo una profonda trasformazione digitale. L’obiettivo dell’intervento è garantire una connettività ultra-veloce, portando la cablatura in fibra ottica a superare l’80% dei civici complessivi.

Obiettivi e zone interessate dal potenziamento

Il progetto si focalizza sulla copertura delle cosiddette “aree grigie”, zone in cui la velocità di navigazione era precedentemente limitata e che ora potranno beneficiare di prestazioni pari ad almeno 1 Gigabit al secondo. Questo intervento allinea il borgo cilentano ai massimi standard tecnologici europei.

Le attività di potenziamento dell’infrastruttura stanno interessando diverse aree chiave del comune, tra cui:

Rodio ;

; Marina di Pisciotta , con il completamento della copertura dei civici;

, con il completamento della copertura dei civici; Caprioli , in particolare nelle località Pedali, Santa Caterina, via degli Ulivi e località Fornace;

, in particolare nelle località Pedali, Santa Caterina, via degli Ulivi e località Fornace; Pisciotta capoluogo, con interventi in località Pietralata, Valle, via Fiori, via Salerno e zona Marina Campagna.

I vantaggi per cittadini e imprese

L’implementazione della banda ultra larga non rappresenta solo un avanzamento tecnico, ma un volano per lo sviluppo socio-economico locale. I benefici si riflettono direttamente sulla qualità della vita e sulla competitività del territorio. In particolare, la fibra ottica garantisce stabilità e velocità per lo smart working e la didattica a distanza, eliminando i rallentamenti nelle attività professionali e di studio.

Sul fronte economico, il comparto turistico potrà offrire servizi digitali d’avanguardia, aumentando l’attrattività internazionale di Pisciotta. Inoltre, la cittadinanza potrà accedere con maggiore rapidità ai servizi della Pubblica Amministrazione digitale, oltre a poter fruire di contenuti in streaming e intrattenimento in alta definizione senza interruzioni.

Il supporto tecnico dell’Amministrazione Comunale

L’ente comunale ha svolto un ruolo attivo di coordinamento e monitoraggio durante tutte le fasi del progetto, dalla pianificazione alla messa in opera. L’impegno amministrativo si è concentrato sulla semplificazione burocratica per il rilascio dei permessi, necessaria a velocizzare l’apertura dei cantieri.

Un altro aspetto centrale riguarda la vigilanza sui ripristini stradali e l’interlocuzione costante con i tecnici di Open Fiber per segnalare criticità e ridurre al minimo i disagi per i residenti. L’obiettivo è stato quello di garantire un’esecuzione dei lavori che rispettasse il decoro urbano e la funzionalità delle arterie viarie.

Tempistiche e verifica della copertura

Secondo il cronoprogramma legato ai fondi PNRR, il completamento definitivo di tutti i civici inseriti nel piano è previsto entro la fine di maggio 2026. Tuttavia, lo stato di avanzamento dei lavori è già in fase avanzata: il 90% delle aree risulta completato e i servizi sono già attivabili tramite tecnologia FTTH (Fiber To The Home).

I residenti possono verificare in tempo reale se la propria abitazione è già connessa o inclusa nel piano di copertura consultando il portale ufficiale di Open Fiber nella sezione dedicata alla verifica della copertura.