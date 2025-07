Pierro (Lega): “No a strumentalizzazioni sulla pelle dei cilentani, la difesa è sempre legittima

“No alle strumentalizzazioni sulla pelle dei cilentani. La difesa è sempre legittima! Da anni chiediamo la massima attenzione da parte delle istituzioni e delle forze dell’ordine sulla sicurezza nelle aree interne del Cilento, a dichiararlo è Attilio Pierro, deputato della Lega, in merito alle polemiche sulla sicurezza e sulla tutela dei cittadini del Cilento.

Misure più stringenti per chi commette reati predatori

Nonostante le brillanti operazioni che hanno portato all’individuazione dei responsabili di numerosi furti nelle abitazioni di cittadini onesti, è necessario un ulteriore sforzo per assicurare alla giustizia chi continua a commettere reati predatori. Ci troviamo di fronte a un fenomeno odioso che, nelle ultime settimane, è sfociato in una tragedia immane che ha segnato per sempre la vita di due intere famiglie.

Una situazione che va affrontata e analizzata con la massima attenzione, sensibilità e serenità. Gettare benzina sul fuoco non aiuta il lavoro di chi, da anni, si batte per garantire più diritti, maggiore sicurezza e una più efficace tutela del territorio.

Diffamare un’intera popolazione, vittima di soprusi e ingiustizie, è un gesto vile che ignora l’esasperazione di persone perbene, costrette a vivere in condizioni ormai divenute insostenibili”, conclude.