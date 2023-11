Piano Vetrale, l’8 dicembre verrà installata una nuova opera d’arte a tema fiabesco

L’Associazione “Fiaba in borgo” il giorno 8 dicembre inaugurerà una nuova opera, inserita nel contesto del percorso fantasy. Si tratterà di un richiamo alla celeberrima fiaba “Cenerentola“, resa popolare dai fratelli Grimm. L’istallazione è a cura del designer agropolese Ciro Ruggiero.

L’evento: qui i dettagli

Il taglio del nastro della nuova opera avverrà nell’ambito dell’evento benefico “Accendiamo le fiabe”, dedicato alla narrativa ber bambini e ragazzi.

Ospite straordinario della serata l’ambasciatore della dieta mediterranea Cristian Santomauro, che con la degustazione della sua “ammaccata” raccoglierà fondi da devolvere a iniziative benefiche, sempre a carattere culturale.

L’associazione “Fiaba in borgo”

L’associazione “Fiaba in borgo” nel corso degli scorsi anni è stata particolarmente attiva a Piano Vetrale, nella promozione della lettura e della riscoperta della fiaba tradizionale.

Annualmente il presidente Maria Luisa Di Matteo organizza il concorso letterario per bambini “Una fiaba tra i murales”. Mentre, dal connubio tra la tradizione pianovetralese dei murales e la fiaba didascalica è nato il “Percorso fantasy”, che attualmente comprende diverse opere pittoriche del maestro Lavinio Sceral (qui la nostra visita).

L’obiettivo dell’associazione è educare i bambini attraverso la narrativa a valori nobili come l’inclusione. A tal proposito il “Percorso Fantasy” può essere fruito anche da non vedenti mediante le scritte in braille.