Alla scoperta di Piano Vetrale | VIDEO

Piano Vetrale è un borgo unico perché da un quarantennio ha incisto la propria storia sulle mura, come l’essere umano ha fatto agli albori della civiltà. A disegnare questo prezioso abito hanno contribuito i pennelli di artisti accorsi da tutto il mondo. Abbiamo raccontato questa storia di dipinti, cancellature imposte dalle intemperie e rifacimenti con una passeggiata a partire dalla casa che diede i natali a Paolo de Matteis.

Proprio per omaggiare l’illustre concittadino alcuni ragazzi al tramonto degli anni Settanta inaugurarono la tradizione della pittura murale, che ancora oggi si declina attraverso percorsi originali, come il ciclo Fantasy, promosso dall’associazione “Fiabe in Borgo”