Piano di Zona Ambito S9: grande successo per il concorso “Dolore non fa rima con amore”

Sono stati 52 gli elaborati realizzati dagli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo grado e di secondo grado e otto complessivamente gli istituti scolastici che hanno preso parte al concorso

Maria Emilia Cobucci

È stato il cineteatro Ferrari di Sapri ad aprire le porte alla terza edizione del concorso di idee: “Dolore non fa rima con Amore“. Un progetto voluto dal Piano di Zona S9 e dal Centro antiviolenza, contro la violenza sulle donne, che ogni anno attira centinaia di studenti dell’intero comprensorio.

Il concorso

Sono stati, infatti, ben 52 gli elaborati realizzati dagli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo grado e di secondo grado e otto complessivamente gli istituti scolastici che hanno preso parte al concorso. Un numero sempre più crescente, in termini di partecipazione, che sottolinea l’importanza della tematica e la sensibilità dei giovani nei confronti di una tematica delicata quanto purtroppo sempre più attuale.

L’impegno contro la violenza sulle donne

Tanta la soddisfazione espressa dalla Coordinatrice del Piano S9 Gianfranca di Luca, dalla responsabile del Centro Antiviolenza dell’ambito Carmen Landi, dal Sindaco di Sapri, comune capofila del Piano di Zona, Antonio Gentile e dai diversi sponsor che ogni anno prendono parte alla lodevole iniziativa.

La lotta contro la violenza sulle donne, che nel corso del tempo ha radicato sempre più le sue radici su tutto il territorio, rappresenta uno degli obiettivi primari per il Piano S9 e per tutti i Sindaci del comprensorio.

