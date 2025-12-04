Piaggine, rubato il cancello dell’area vicino alla cascata e al fiume. L’indignazione del sindaco: “Vergognoso”

Il cancello serviva ad evitare che le persone si avvicinassero pericolosamente all’area

A cura di Alessandra Pazzanese
Piaggine, rubato cancello

“È una vergogna, sono indignato, senza parole, colpito in negativo da quello che è accaduto: è stato rimosso e rubato il cancello che serviva a bloccare l’accesso alla cascata di Piaggine e quindi vicino al fiume, era utilissimo ad evitare i pericoli che l’area, specie in questi periodi di piena, rappresenta soprattutto per i più piccoli, che vergogna!” sono le parole amare del Sindaco di Piaggine, Renato Pizzolante.

L’amara scoperta

Il primo cittadino, questa mattina, ha denunciato un furto che ha lasciato l’amaro in tutta la popolazione, il furto del cancello di accesso all’area della cascata e che serviva ad evitare che le persone si avvicinassero in modo pericoloso al corso d’acqua.

Un gesto che non si spiega vista l’esiguo valore del cancello, un gesto che lascia tanta rabbia perché non è solo un furto, ma un vero gesto di inciviltà.

Alessandra Pazzanese

