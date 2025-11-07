Piaggine, i residenti segnalano: “Troppi cinghiali vicino al centro abitato” attivati i selecontrollori

“Abbiamo avvistato troppi cinghiali nei pressi del centro abitato, devastano gli orti e sono pericolosi per le auto in transito” questa la segnalazione di tanti cittadini di Piaggine che ha portato il Comune, guidato dal Sindaco Renato Pizzolante, all’attivazione di una squadra di selecontrolli che hanno operato, nel pieno rispetto della regolamentazione da seguire, nella zona indicata, nei pressi dell’isola ecologica comunale.

La situazione

Diversi i capi individuati, anche con l’ausilio del cane Lulù, e abbattuti poche ore fa.

Una situazione emergenziale quella che riguarda la presenza di cinghiali nei comuni del Cilento, una situazione che si sta cercando di tenere sotto controllo anche attraverso i selecontrollori e i centri di lavorazione delle carni.