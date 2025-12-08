Piaggine, gli studenti della “Pepoli” diventano scrittori per la legalità: il Comune finanzia il progetto Bimed

La cultura della legalità entra tra i banchi di scuola a Piaggine, trasformando gli studenti in giovani scrittori. L’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Renato Pizzolante, ha ufficializzato il proprio sostegno alla formazione scolastica approvando l’adesione alla “Staffetta di scrittura creativa e della legalità” per l’anno scolastico 2025/2026. L’Ente ha dato il via libera al finanziamento necessario per permettere ai ragazzi del territorio di prendere parte a questa importante iniziativa formativa nazionale.

Una squadra di giovani autori alla “A. Pepoli”

Il progetto vede protagonista la Scuola secondaria di primo grado “A. Pepoli” di Piaggine. L’istituto ha manifestato la volontà di partecipare al format educativo con una propria squadra di studenti, accettando la sfida lanciata da BIMED (Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo), l’associazione che da anni promuove questo format educativo.

La “Staffetta” non è una semplice competizione letteraria, ma un percorso formativo strutturato che porta alla creazione di racconti collettivi e alla pubblicazione dei libri prodotti dagli stessi studenti.

Il sostegno dell’Amministrazione

Riconoscendo l’alto valore educativo dell’iniziativa, la Giunta ha deciso di farsi carico interamente della quota di iscrizione. Il Comune concederà un contributo di 150,00 euro, somma necessaria per coprire i costi di adesione della squadra scolastica e garantire l’accesso a tutte le attività formative previste.

Nelle motivazioni della delibera, l’Amministrazione sottolinea come il sostegno alle iniziative culturali e scolastiche rientri pienamente nelle proprie linee programmatiche. La partecipazione al progetto è stata giudicata “più che meritevole” in quanto risponde ai principi statutari dell’Ente di promozione sociale e culturale.