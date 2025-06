Perito, inaugurata ad Ostigliano una sede comunale distaccata, il sindaco: “L’ufficio è vostro, è la casa di tutti”

Con entusiasmo e orgoglio, l’Amministrazione comunale ha inaugurato la sede distaccata dell’Ufficio Comunale nella frazione di Ostigliano, nel comune di Perito. Dopo anni di attesa, il progetto tanto desiderato si è finalmente concretizzato, diventando un simbolo di impegno, vicinanza e coesione per la comunità.

La soddisfazione del sindaco

Come sottolineato dal sindaco Pietro Apolito, l’ufficio nasce dalla necessità di superare le difficoltà logistiche che per anni hanno penalizzato i piccoli centri come Ostigliano. Un tempo isolati dal punto di vista geografico e amministrativo, oggi questi luoghi ritrovano centralità grazie a servizi pensati per i cittadini, con l’obiettivo di rafforzare i legami sociali e il senso di appartenenza. L’ufficio è stato realizzato all’interno dell’edificio che un tempo ospitava il lavatoio pubblico, luogo storico in cui le donne si riunivano per fare il bucato e condividere momenti di vita quotidiana. Questo legame con la tradizione ha spinto l’Amministrazione a scegliere una data fortemente simbolica per l’inaugurazione: il 2 giugno, giorno in cui si celebra la nascita della Repubblica Italiana.

“L’ufficio è vostro, è la casa di tutti”, afferma il sindaco Apolito, sottolineando l’intenzione di rendere la struttura un presidio stabile e concreto dello Stato. La presenza periodica dei rappresentanti dell’Amministrazione garantirà ascolto e supporto ai cittadini, favorendo un contatto diretto con le istituzioni.

Un’iniziativa che va oltre la semplice apertura di un servizio: è un atto di rinascita, un segno di attenzione verso il territorio e un passo verso un futuro più vicino alle esigenze della comunità.